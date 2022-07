» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Primera C:

Puerto Nuevo recibe a Alem con la necesidad de recuperarse del golpe sufrido en Gerli







Desde las 15.30 horas, el Auriazul se medirá frente al Lechero e intentará sumar tres puntos que lo ubiquen, al menos, en la misma línea que San Martín, que ayer cayó ante Berazategui. Desilvestri presentaría cambios en la formación inicial. Por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Primera C, Puerto Nuevo recibirá esta tarde la visita de Leandro N. Alem en un partido que se jugará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco y que será arbitrado por Guido Mascheroni. Para el Portuario será la oportunidad de recuperarse de la dura derrota sufrida el pasado domingo ante El Porvenir (fue la primera del ciclo de Sergio Desilvestri como DT) y de cortar su racha de 18 juegos sin victorias (ocho empates y diez derrotas). A su vez, será también la chance de igualar en la Tabla General a San Martín. Actualmente, el Auriazul suma 12 unidades, mientras los de Burzaco, que ayer perdieron 2-1 con Berazategui, tienen 15. Misma cantidad que acumula El Porvenir, que hoy jugará como visitante frente al líder Argentino de Merlo. En cuanto a lo futbolístico, el entrenador tendría decidido realizar modificaciones en la alineación titular. En defensa retornaría Gonzalo Pulido (quien ya cumplió su sanción por acumulación de amarillas) y también podría ingresar Santiago Tallarico. En tanto, de mitad de cancha hacia adelante surgen varios interrogantes. Están en duda Rodrigo Hernández y Gastón Cueto, quienes sufrieron sendos desvanecimientos en la visita a Gerli. Y uno que retornaría es Alexander Meza, quien superó una molestia que lo obligó a perderse la última fecha. Mientras que Tomás Bellido podría tener su primera vez desde el arranque. Así, la probable formación para esta tarde sería: Javier Balbuena; Maximiliano Carnelutto o Santiago Tallarico, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Gonzalo Pulido; Kevin Redondo, Emanuel Pentimalli; Alexander Meza, Enzo Ritacco o Rodrigo Hernández, Tomás Bellido o Rodrigo Martínez; y Gastón Cueto o Maximiliano Maciel. Por su parte, Leandro N. Alem llegará a Campana envuelto en una crítica situación después de los incidentes que allegados a la institución generaron en el clásico contra Luján, provocando la muerte de Joaquín Coronel (18 años), simpatizante del Lujanero. Por ese hecho fueron detenidos varios dirigentes del club y otros se encuentran prófugos. Y en ese marco, la A.Pre.Vi.De decidió suspender el encuentro que debía disputar la fecha pasada frente a Laferrere como local. Así, esta tarde recién volverá a presentarse en este certamen en el que solo completó tres encuentros (dos empates y una derrota). SEXTA FECHA Ayer, con cinco partidos, se puso en marcha esta nueva jornada del Torneo Clausura. Y el resultado más importante para Puerto Nuevo fue la victoria de Berazategui, que superó 2-1 a San Martín (B) en lo que fue su primer éxito del campeonato. Además, Luján le ganó 2-0 como local a Central Córdoba de Rosario; Real Pilar superó 2-0 a Lamadrid en Villa Devoto; Atlas igualó 1-1 como local con Liniers; y Laferrere y Sportivo Italiano también terminaron 1-1 en La Matanza. De esta manera, Argentino de Merlo (12 puntos; cuatro triunfos en cuatro partidos) se mantiene como líder del Clausura. Hoy, la Academia del Oeste estará enfrentando como local a El Porvenir en Merlo Norte. Los otros tres encuentros de este domingo serán el mencionado Puerto Nuevo vs L.N. Alem, Claypole vs Midland y Victoriano Arenas vs Deportivo Español.

DESILVESTRI REALIZARÍA VARIANTES RESPECTO A LA FORMACIÓN QUE PRESENTÓ EN GERLI ANTE EL PORVENIR (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).



EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 52. En 51 partidos, Puerto Nuevo logró 10 victoria, mientras Alem suma 30 triunfos. Empataron en 11 oportunidades. El Portuario marcó 55 goles, mientras el Lechero convirtió 102. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 25 partidos: Puerto ganó 6 (22 goles) y Alem ganó 13 (45 goles). Empataron 6 veces. COMO LOCAL ALEM. Jugaron 26 veces: Puerto logró 4 victorias (33 goles) y Alem se impuso en 17 ocasiones (57 goles). Empataron 5 veces. EL ULTIMO EN CAMPANA. El lunes 12 de junio de 2017, por la 30ª fecha del Campeonato 2016/17 de Primera D, Alem se impuso 3-0 con goles de Patricio Costa Repetto, Gabriel Serrano y Alan Cristeff. EL RESULTADO DEL APERTURA. El pasado domingo 20 de marzo igualaron 1-1 en General Rodríguez. Gastón Cueto puso en ventaja al Portuario, mientras Tomás Pavone empató para el Lechero. APOSTILLAS. Puerto Nuevo acumula 3 juegos sin victorias frente a Alem (dos derrotas y un empate). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO TRIUNFO El miércoles 8 de junio de 2016, por la 15ª fecha del Torneo de Transición de la Primera D, el Portuario se impuso 2-1 como local con tantos de Juan Peloso y Michel Bustamante en la parte final del cotejo. La síntesis de dicho encuentro fue la siguiente: PUERTO NUEVO (2): Luciano Berro; Tulio Barrios, Diego Santoro, Raúl Colombo, Alejandro Murtari; Juan Ignacio Peloso, Franco Buscaglia, Michel Bustamante, Michel Gómez; Sebastián Ferrario y Octavio Ábalos. DT: Omar Pepe. SUPLENTES: Nicolás Ronsoni, Maximiliano Díaz, Kevin Caminero, Gustavo Roldán, Daniel Bellone, Sergio Soraides y Gastón Noir. LEANDRO N. ALEM (1): Javier Balbuena; Maximiliano Ramasco, Leonardo Kulich, Santiago Correa, Lucas González; Franco Colliard, Nicolás Fratto, Ramiro Luna; Ezequiel Moreyra; Franco Magno y Maximiliano Maciel. DT: Daniel Cordone. SUPLENTES: Javier Iglesias, Federico Moreira, Hernán Campana, Franco Bossie, Ezequiel Castillo, Federico Ocampo y Lucas Aragón. GOLES: ST 10m Maximiliano Maciel (LNA), 31m Juan Peloso (PN) y 43m Michel Bustamante (PN). CAMBIOS: PT 29m Moreira x Correa (LNA). ST 19m Roldán x Gómez (PN), 22m Bellone x Ábalos (PN), 23m Noir x Barrios (PN) y 38m Aragón x Magno (LNA). AMONESTADOS: Bustamante (PN); Correa, Maciel, Magno y Colliard (LNA). EXPULSADO: ST 45m Nicolás Fratto (LNA). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Jonathan de Oto.

