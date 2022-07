» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/jul/2022 de La Auténtica Defensa. La Auténtica Defensa:

A pesar que nadie es ajeno a las circunstancias económicas inestables por las que estamos atravesando en todas las escalas y rubros en el país, que generan un contexto inflacionario altísimo que no encuentra freno; quisiéramos explicar cómo lo vive La Auténtica Defensa. Como consumidores, recorremos de tanto en tanto los supermercados y también los negocios de cercanía; tratamos de no guiarnos por la referencia de las consultoras ni por el índice que suele dar el INDEC como referencia en su Índice de Precios al Consumidor (IPC), sencillamente porque la realidad siempre es otra. Y esto no sucede ahora con las turbulencias económicas actuales; sino que siempre la realidad es distinta: El porcentaje de aumento de las cosas suele ser mucho mayor en general, sea el rubro que sea y en grandes cadenas o pequeños negocios de barrio. Hoy, esto implica que haya cosas que han duplicado su precio respecto a un par de meses atrás; algunos dando grandes saltos; otros poco a poco, día a día, pero sin pausa. Esta pequeña introducciòn es para pasar a comentarles la relaciòn entre el precio de tapa de La Auténtica Defensa y los incrementos de nuestros insumos. Aunque muchos pensaràn que a nivel industrial las cosas deberían manejarse diferente; la variación de precios cumple todas las normas del desorden que usted ve en las góndolas y las vidrieras de la ciudad: Precios subiendo cotidianamente, faltantes inesperados y una informalidad que hace imposible ordenarnos a la hora de comprar, interfiriendo muy negativamente al momento de conformar nuestro esquema de precios del ejemplar y tarifas publicitarias. Nuestro principal insumo es el papel, nuestro proveedor Papel Prensa (una empresa controlada en un 49% por el diario Clarín, un 22% por el diario La Nación y un 27% por el Estado Nacional) y sin ahondar en muchos detalles, nos es prácticamente imposible comprar a otro proveedor que no sea éste, directa o indirectamente (revendedores particulares o cooperativas comercializan el mismo papel a mayor precio). Este insumo tan importante ha sufrido un incremento desde Enero hasta Julio de este año de un 50%. La Tonelada de papel para diarios pasó de 110 mil a 165 mil pesos redondeando los números. Sin embargo La Autèntica Defensa aumentó el precio de la suscripción de $1200 en enero, a comienzos de este año, a $1400 en Julio; que significa un 20 por ciento de incremento. Lo mismo sucedió con el precio de tapa y la tarifa publicitaria, en porcentajes similares. Esta editorial no tiene el propósito victimizarse sino de explicar que inevitablemente debemos trasladar este aumento al precio del ejemplar. Y aunque nuestra intención era ir haciéndolo paulatinamente, la escalada y la dimensión de todos los aumentos en general y del papel en particular (situación que sabemos por el momento no se detendrá) hace inviable nuestro proyecto de ir trasladando los incrementos poco a poco para no impactar de lleno en los bolsillos de nuestros lectores. Luego de esta breve explicación, comunicamos a nuestros suscriptores que a partir de Agosto, el precio de la suscripción será de $1750.-, pasando a costar de martes a sábado $90 por ejemplar y $100 los días domingos. Agradecemos como siempre acompañarnos día a día y también por su comprensión en una situación que nos atraviesa a todos, que esperamos por el bien de todos, se supere en el corto plazo. La Dirección

