Desde Juntos solicitaron a Provincia la actualización por inflación de los fondos otorgados al Municipio

En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante el bloque oficialista presentó varios proyectos. Entre ellos se destaca un pedido a la Provincia para que adecúe el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), el fondo de Seguridad y un incremento en el Servicio Alimentario Escolar (SAE). El bloque Juntos presentó en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) varios proyectos que fueron girados a sus respectivas comisiones de trabajo para ser analizados. Entre ellos se destaca una resolución impulsada por la concejal Karina Sala que le solicita a la Provincia que arbitre los medios necesarios, a fin de actualizar por índice de inflación el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), el fondo de Seguridad y un incremento en el Servicio Alimentario Escolar (SAE). Ante esto, el presidente del bloque Juntos, Alejando Barja, destacó la importancia del expediente y aseguró que "es fundamental que el gobierno de Kicillof tome cartas en el asunto ante el gran desfinanciamiento que genera el alto índice inflacionario en la realidad económica del país. Al igual que a los ciudadanos esta situación afecta al Municipio y a todas las obras ya en curso y a las programadas para este año". En el recinto también se presentó, de la mano de Barja, un proyecto que busca modificar la ordenanza Nº 5292/09 a fin de establecer sentido único de circulación -de Oeste a Este- a la calle Granaderos entre Av. Raúl Alfonsín y Moreno, a la altura del colegio Siglo XXI, dando así respuesta a un pedido de la comunidad educativa de la institución. "Es necesario mejorar y adecuar el flujo vehicular en los accesos a los establecimientos educativos. Por ello impulsamos esta iniciativa para que el sentido de la calle Granaderos no sea el que actualmente tiene. Esto permitirá que los transportes escolares y vehículos particulares desciendan los alumnos del lado de la dársena existente y no del lado de enfrente", argumentó el edil. Por otra parte, Barja manifestó su alegría frente a la resolución que presentó su compañera de banca, Andrea Román, que pretende declarar de interés legislativo la Preliminar del Mundial de Tango que se disputará el próximo sábado 30 y domingo 31 en Campana.

ALCOHOL CERO En la última sesión también se aprobó una resolución impulsada por el bloque Juntos que le solicita a la Honorable Cámara de Diputados y Senadores de la Nación el pronto tratamiento y aprobación del Proyecto de Ley que trata sobre "Alcoholemia Cero para la Conducción, Modificación del Código Penal y de las Leyes N° 24.449 y 24.788". "Es de suma importancia apoyar una iniciativa de este tenor que ayudará a establecer nuevos acuerdos de convivencia y servirá como alivio a muchas familias que trágicamente perdieron a un ser querido en un accidente vial. Tenemos que legislar para bajar las estadísticas de muerte al volante", manifestó Barja al respecto.

