Los empleados públicos... ¿todos iguales?

Por Miguel Esponda







Días pasados concurrí a la oficina de Anses por un trámite, me atendió el señor Alfredo Ariel Benitez, debí volver y otra vez me atendió el señor Alfredo Ariel Benitez siempre con suma amabilidad y dedicación como es natural, no me estaban esperando, debi esperar para ser atendido. En ese tiempo de espera observé con que amabilidad y dedicación atendía al público, pero también con que amabilidad lo hacían otros empleados. El público concurrente era variado como en común/normal y principalmente las personas mayores, también observé a una empleada si mal no recuerdo dijo llamarse Maria Jose (además de buen trato "buena moza"). Quien estas líneas escribe tiene ochenta y seis años habiendo tenido varios empleos. Siempre me gustó tratar con gente con público a la vez reconozco y rescato que a veces es difícil conformar a todos, muchas veces el público es agresivo, porque pretende exigir algo fuera de las normas, también debo expresar que sangro por la herida, fui funcionario del Servicio Nacional de Sanidad Animal por treinta años. Una reflexión final: "¿No le gusta lo que recibe? Fíjese lo que emite" MIGUEL ESPONDA

DNI 4.547.803





