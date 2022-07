» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Dos siniestros sobre la Ruta 9 en sólo media hora







Fueron ayer al mediodía, ambos en las inmediaciones del kilómetro 75, mano a Provincia. Ayer cerca de las 12, el conductor de un Chevrolet Corsa perdió el control de su vehículo luego de pasar por debajo del puente de la avenida Raúl Alfonsín, y terminó impactando contra el guardarrail de la mano lenta de la Ruta 9. Su conductor, un remisero de Zárate, señaló que lo había encerrado otro auto. A pesar de la violencia del impacto, no presentaba lesiones de consideración. Aun así, fue trasladado hasta el hospital municipal, de manera preventiva. Todavía no había llegado la plancha de auxilio al lugar, cuando tuvo lugar un nuevo siniestro en el lugar. Media hora después, se escuchó el estruendo de un Fiat Siena colisionando contra la protección de cemento que divide ambas manos de la autopista. Su conductor pudo salir del habitáculo por sus propios medios, pero también fue trasladado al hospital municipal dado que presentaba un fuerte dolor en el músculo trapecio. Según señaló a los efectivos, lo encerró un camión que transitaba por el carril central y se distrajo mirando el Corsa siniestrado media hora antes. Del operativo, participaron el SAME, Gendarmería, Comando de Patrullas Campana, Policía Vial Zárate y empleados del concesionario vial quienes colaboraron con la señalización y el traslado de los vehículos.

El Corsa colisionó primero, contra el guardarrail del carril lento.





El Fiat Siena impactó después, sobre la contención central de cemento.

#Dato colisión de Chevrolet Corsa contra el guardarrail, realiza un trompo quedando de cola contra la barranca de la bajada a Panamericana km 75 mano provincia. Conductor ileso trasladado por SAME. CP zona 4, Vial, GNA señalizan banquina. 30 minutos después ocurre otro siniestro pic.twitter.com/7uiCZTRExF — Daniel Trila (@dantrila) July 23, 2022 #Ahora segundo siniestro Vial en #Panamericana Km 75 a provincia, un camión encerró a un Fiat Siena provocando la colisión contra la contención de cemento. Quedó a 40 mts. El conductor salió por sus propios medios y luego fue trasladado al hospital por dolor en el cuello. GNA pic.twitter.com/xQ3sKp6ZY0 — Daniel Trila (@dantrila) July 23, 2022 #Video dos siniestros viales en media hora. #Panamericana Km 75 a provincia, al mediodía. Calzada mojada. Chevrolet Corsa colisiona con el guardarrail y queda en banquina. Luego un Fiat Siena encerrado por un camión colisiona con la contención de cemento. Solo daños materiales. pic.twitter.com/zznT9aZosB — Daniel Trila (@dantrila) July 23, 2022

