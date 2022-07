» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Primaria con jornada extendida: más un deseo que una realidad







Solo uno 1 de cada 10 estudiantes del nivel primario en Argentina asiste más de 4 horas a la escuela, sea en jornada completa o extendida. Esta cobertura está lejos del objetivo planteado en la Ley de Educación Nacional, sancionada hace ya más de 15 años. En Argentina solo el 14,1% de los estudiantes de primaria asiste más de 4 horas a la escuela, con jornada completa o extendida. El 7,3% de los alumnos accede a jornada completa (8 horas de clase) mientras que el 6,8% tiene jornada extendida (más de 4 horas pero menos de 8). La cobertura está lejos del objetivo planteado en la Ley de Educación Nacional (2006), que establecía la universalización de la jornada extendida en el nivel primario. Hay grandes disparidades entre provincias, tanto en el alcance como en la implementación: algunas avanzan duplicando la jornada escolar, mientras que otras suman una hora de clase. Estas cifras provienen de un informa de "Argentinos x la educación", que releva el avance de la extensión de la jornada escolar en el nivel primario en las 24 jurisdicciones del país, utilizando los datos del Relevamiento Anual del Ministerio de Educación de la Nación. La propuesta del Ministerio de Educación de extender la jornada simple (de 4 a 5 horas) en las escuelas primarias plantea sumar una hora diaria de clase destinada a la enseñanza de Matemática y Lengua. Esta propuesta, que se trató en el Consejo Federal de Educación recientemente, apunta a garantizar la extensión de la jornada escolar para todos los alumnos de las escuelas primarias estatales. Aunque la Ley de Financiamiento Educativo (2005) había fijado el objetivo de llegar al 30% de estudiantes con jornada extendida para el año 2010, la cifra actual –14,1%– implica que no se llegó ni siquiera a la mitad de lo estipulado. Más lejos aún quedó la meta definida por la Ley de Educación Nacional (2006), que establecía la universalización de jornada extendida en el nivel primario. En algunas jurisdicciones, la normativa provincial también dispone la obligatoriedad de la jornada extendida o completa. A nivel nacional, los alumnos de nivel socioeconómico alto asisten más a escuelas con jornada extendida o completa (20,8%) que los de nivel socioeconómico bajo (17,4%). Sin embargo, el acceso es menor entre los estudiantes de sectores medios (11,8%). Entre 2011 y 2019, la proporción de estudiantes de primaria que asisten a jornada extendida o completa aumentó en 5,2 puntos porcentuales, lo que representa unos 247 mil alumnos. La provincia con mayor crecimiento en este período fue Tierra del Fuego (+20,7 puntos porcentuales), seguida por Córdoba (+18,6 pp) y CABA (+15,2 pp). La provincia que está más cerca de universalizar la jornada completa o extendida en el nivel primario es Tierra del Fuego (81,4% de los estudiantes); en el otro extremo se encuentra Santa Cruz (2,0%). La forma en que se extiende la jornada, sin embargo, es muy heterogénea: desde la política de "una hora más" de Tierra del Fuego, hasta las experiencias de la Provincia de Buenos Aires, Río Negro y la Ciudad de Buenos Aires, que en algunas escuelas duplicaron sus jornadas. La jurisdicción con mayor proporción de cobertura de jornada completa es la Ciudad de Buenos Aires, con un 40,3% de los alumnos. En el otro extremo se encuentra la provincia de Mendoza, con el 0,7% de su matrícula de primaria en esta modalidad. Por otro lado, Tierra del Fuego es la que alcanza la mayor proporción de alumnos con jornada extendida (74,8%), mientras que Chaco y Santa Cruz no tienen alumnos en esta modalidad. Cantidad y calidad Cecilia Veleda es doctora en Sociología de la Educación y exdirectora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD). Es coautora del informe "Extensión de la jornada escolar en el nivel primario" y autora del libro Nuevos tiempos para la educación primaria. Lecciones sobre la extensión de la jornada escolar, que publicó CIPPEC y Unicef (y al que pueden acceder libremente. Y se los recomiendo). Entrevistada por el sitio Red/Acción, indicó respecto a la cantidad de horas adecuadas para cursar: "Visto desde la clase media, con herramientas y posibilidades para el cuidado y la educación de sus hijos, puede ser que la jornada de ocho horas les parezca demasiado tiempo en la escuela. Pero para muchos hogares la escuela es un espacio de cuidado y de aprendizaje fundamental". "Tengamos en cuenta que 6 de cada 10 chicos está en situación de pobreza, de mucha vulnerabilidad. Para ellos estar más tiempo en la escuela es estar más protegidos y con más oportunidades de aprendizaje", comentó. En cuanto a la calidad, sostuvo que "el tema no es solo una cuestión de cantidad, sino de calidad en el uso del tiempo. Y, en ese sentido, hay distintos modelos de extensión de la jornada". "Si solo se duplican las horas destinadas a los mismos contenidos es muy desgastante para docentes y estudiantes. Hay modelos que incluyen diversas actividades novedosas en las horas adicionales, como teatro, programación, actividad física, apoyo escolar. Cosas que si no suelen hacerse por fuera de la escuela. En ese sentido, es importante ver cómo se usa el tiempo", amplió la especialista. "Hay mucha evidencia internacional que sostiene que en los contextos más postergados la extensión de la jornada escolar impacta positivamente tanto sobre los niveles de aprendizaje, como sobre las oportunidades futuras de los jóvenes", afirmó Veleda.

