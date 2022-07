» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

24 de Julio de 2022







INTENSIFICAN OPERATIVOS Frente a un costo de vida que se dispara al 7% en julio según analistas, el Gobierno mostró su preocupación por los incumplimientos en los acuerdos de precios y los faltantes que se vienen registrando en las góndolas. El secretario de Comercio Interior, Martín Pollera, advirtió que se intensificarán los operativos de fiscalización en supermercados del AMBA para "defender" los ingresos de los argentinos. "Aplicaremos la fuerza de la ley frente a incumplimientos en los acuerdos de precios o faltantes en las góndolas", alertó.Pollera destacó las "inspecciones que llevan adelante la AFIP y ARBA en "empresas productoras de bienes de consumo masivo, centros de distribución y supermercados, para supervisar el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias".



BANCO GENÓMICO A un año de su lanzamiento, el Programa PoblAR para la creación de un banco genómico federal de la población argentina con fines biomédicos, avanzó al punto que "antes de fin de año comenzará la toma de las primeras 4.000 muestras" con el objetivo de tener "secuenciados unos 100 genomas completos" hacia 2024, una iniciativa que el director del banco europeo consideró "modélica". "Hemos logrado homologar procedimientos para los diferentes laboratorios que se van a encargar de la colecta de muestras, para que el dato obtenido por PoblAR sea de calidad, comparable con otros y tenga estándares de calidad internacional", dijo Rolando González-José, coordinador ejecutivo del Programa que depende de la Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Desde que se lanzó el Programa de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina (PoblAR) en julio del año pasado, se avanzó también en el perfeccionamiento de los formularios de consentimiento libre e informado, de modo que "ofrezcan todas las garantías posibles al donante y al mismo tiempo permitan llevar adelante las investigaciones". AMENAZA Y ATERRIZAJE Un avión de Aerolíneas Argentinas recibió una amenaza de bomba cuando se dirigía a Ushuaia y debió aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. La aeronave llevaba 169 pasajeros a bordo y 6 tripulantes. Al difundirse el aviso, activaron de forma inmediata el protocolo de emergencia en la terminal aérea de Comodoro y lo cerraron por seguridad. Así lo confirmó el personal de la Unidad Regional en un comunicado. "El Turno de prevención de la UOSP Comodoro Rivadavia recibe comunicación de la Torre de control anoticiando que estaría arribando un vuelo de la empresa Aerolíneas Argentinas declarado en emergencia por amenaza de bomba a bordo". Por el momento, las autoridades no detectaron algún artefacto explosivo tras un exhaustivo rastrillaje de cabina, bodega y equipaje. DECLARAN EMERGENCIA La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia internacional por el brote de viruela del mono, luego de haberse contabilizado unos 17.000 casos -cinco de ellos mortales- en 74 países, la gran mayoría de Europa, donde la enfermedad no era endémica. Así lo comunicó en conferencia de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 48 horas después de que un comité de emergencia con expertos en esta enfermedad se reuniera para analizar la posible declaración. Esto obligará a las redes sanitarias nacionales a aumentar sus medidas preventivas. Cabe recordar que dicho comité había optado por no anunciar la emergencia en una primera reunión celebrada en junio cuando los casos eran 3.000. En esta ocasión, según Tedros, tampoco hubo consenso total entre los expertos, pero el director general decidió declarar la emergencia a raíz del aumento de casos.

