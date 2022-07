» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Por la escalada del dólar blue, se disparan los precios en autoservicios y almacenes







La crisis cambiaria golpea con dureza en el sector de consumo masivo, especialmente en negocios de proximidad. En medio de la incertidumbre cambiaria, los precios en autoservicios y almacenes subieron casi 6% en la primera quincena de julio, según un relevamiento privado. La escalada del dólar blue, que cerró la semana a $338, trastorna los montos de reposición y desorienta a los comerciantes. La disparada golpea en el sector de consumo masivo, especialmente en negocios de proximidad como almacenes, autoservicios y pequeñas cadenas de supermercados, adonde no llega Precios Cuidados. En la primera quincena de julio los precios de alimentos, bebidas, tocador y limpieza subieron entre 5,5% y 6% promedio. Un relevamiento de la consultora Scanntech en comercios de cercanía detectó las subas que ya están siendo monitoreadas por inspecciones de la Secretaría de Comercio Interior y la AFIP en los grandes supermercados. El informe arroja que en las primeras dos semanas del mes, los alimentos aumentaron 5%; las bebidas, 5,1%; los productos de cuidado personal, 8,4%; y los de limpieza, 4,9%. Almaceneros y comerciantes alertan sobre la ola de remarcaciones en mayoristas (con subas de hasta 35% en algunos casos), tras el salto del dólar blue, que se disparó $100 en julio. Los comercios de proximidad y las cadenas independientes representan casi el 70% del total de las ventas de productos básicos. Especialistas creen que la disparada de precios en los negocios más chicos repercutirá en las ventas. Explican que si bien julio todavía no está cerrado, la facturación viene cayendo desde hace seis meses en los comercios de proximidad. En el último mes el 75% de los argentinos ajustó los gastos producto de la crisis y la incertidumbre generalizada, de acuerdo con consultoras privadas. Además, el 65% modificó la forma en que compra los productos para el hogar: cambió de marcas, abandonó categorías o efectúa las compras en otros lugares. El consumo de carne vacuna cayó a 47 kilos por habitante este año, su mínimo histórico, cuando hace una década era de 57 kilos y en 2020 de 50. En la primera quincena de julio, supermercados, almacenes y kioscos recibieron listas con subas de hasta 35% y se establecieron límites a la entrega de aceite, azúcar y papel higiénico. En junio, el ticket promedio en un comercio de cercanía fue de $ 1.558, lo que representa un aumento de más de 50% con respecto al mismo mes del año anterior ($ 1.033). La evolución en los últimos años muestra una aceleración constante de los precios y en el valor del ticket promedio: 2014 ($ 92), 2015 ($ 115), 2017 ($ 192), 2018 ($ 245), 2019 ($ 364) y en 2020 ($ 754).



