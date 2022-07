» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Comenzó la inscripción para los créditos del Programa "Buenos Aires Crea"







A través de la Provincia se invertirán 20 mil millones de pesos para otorgar hasta 50 mil créditos para refacciones y ampliaciones. En nuestra Ciudad, brindan información y asesoramiento a los vecinos que deseen inscribirse. Comenzó la inscripción para los créditos del Programa "Buenos Aires Crea", una herramienta que busca mejorar las condiciones de vivienda de unos 50.000 vecinos en toda la Provincia. Una inversión de 20 mil millones de pesos otorgados para obras como arreglos de pisos, paredes y techos; construcción de baños y cocinas; ampliación de habitaciones; adaptación para personas con discapacidad; y uso más eficiente de la energía. "Desde el Frente de Todos, en nuestra Ciudad ponemos a disposición dos números para realizar consultas a través de Whatsapp y recibir información o asesoramiento sobre cómo inscribirse y solicitar un crédito: son el 3489 53-5135 y el 3489 59-0570" detalló la Presidenta del bloque de Concejales del Frente de Todos, Sol Calle. Calle señaló que el Programa BACrea "es una herramienta que nos permite, al igual que el Procrear, buscar soluciones para nuestros vecinos y vecinas, quienes padecen la ausencia de políticas locales de acceso a la vivienda. Ni Macri ni Abella construyeron una sola vivienda ante una demanda que es creciente, y ante el incremento en el precio de los alquileres, la casa propia adquiere una relevancia que no podemos dejar de acompañar", expresó. El programa cuenta con tres líneas: refacciones menores, con montos hasta 185 mil pesos y repago en 36 cuotas mensuales; refacciones mayores, que asciende hasta los 370 mil pesos y su devolución será en 72 cuotas mensuales; y ampliaciones, con tope en 740 mil pesos y repago en 72 cuotas mensuales. Entre los requisitos para acceder al crédito, se establece que se deberá vivir en la vivienda que se pretende refaccionar; demostrar ingresos de entre uno y cinco salarios mínimos; y ser propietario/a, alquilar u ocupar una vivienda familiar única utilizada como residencia habitual, que cuente con algún tipo de déficit cualitativo, construida con materiales resistentes y sólidos en sus componentes constitutivos. El dirigente del Frente de Todos y Director de Cancillería, Alejo Sarna, convocó a los vecinos a inscribirse en el programa: "BA Crea alcanza a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires y la inscripción estará habilitada hasta el 30 de este mes, inclusive. En Campana, el Municipio no ha difundido ni ha tomado la iniciativa de acercar estos créditos a los campanenses. Por eso estamos trabajando para que aquellos interesados en acceder a un crédito a tasa cero, reciban toda la información necesaria y puedan concretar el trámite correctamente". "La actualización del capital se realiza por coeficiente HogarBA, y las cuotas no superan el 25% del ingreso o gasto mensual demostrado. Son características muy beneficiosas para un préstamo, comparados con aquellos que puedan gestionarse frente a una entidad privada. Queremos que la mayor cantidad de vecinos y vecinas posibles, puedan acceder a este programa, porque es una forma de mejorar las condiciones de viviendas de las familias" finalizó Sarna.



