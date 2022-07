» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/jul/2022 de La Auténtica Defensa. La casa de la Nona:

El mimetismo con la enfermedad

Por Pavlo Legendario











Es cierto que el tiempo no es lineal. Hay tareas que hacen que la mañana o las horas pasen como si fuera un instante. Estaba terminando un trabajo y el tiempo voló. Sin darme cuenta permanecí un buen rato sentado y cuando me levanté me percatè que se me había "dormido" una pierna. Sin más remedio, la arrastré como pude hasta la cocina, pero seguía ese hormigueo incómodo; asì que decidí caminar un poco más para devolverla a la normalidad. Y mientras caminaba por la cocina con mi pierna a la rastra, recordé cuando una de mis primas llegó enyesada a la casa de la Nona. Era un yeso en un tobillo que le llegaba hasta la rodilla y además tenía un taco en la planta del pie que le facilitaba caminar. Entro con una pierna estirada que giraba en rotación externa en cada paso. Muchos de nosotros copiamos esos movimientos para sentir la sensación de cómo era caminar así. Desde la puerta fue casi directo hasta la silla del comedor, donde ella y nosotros nos quedamos toda la tarde. Jugamos a la perinola y a la lotería. Yo en realidad no quería jugar a la perinola, no me gustaba. Nunca me gustó jugar a eso y la lotería me resulta divertido solo cuando me toca cantar los números. Mis piernas estaban ágiles. Querían salir al patio a trepar a la parra para buscar alguna uva madura o pelotear un poco. Sin embargo el clima de solidaridad me hizo permanecer en la silla toda la tarde. Creo que ese día, el querer, nos envolvió a todos a sufrir lo mismo. Por suerte el hormigueo en la pierna se fue, pero ahora ya no voy a terminar el trabajo, mejor voy a darme un buen recreo con mi pierna despabilada. Pavlo Legendario / lacaidatango@gmail.com

P U B L I C I D A D