Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 24 de Julio de 2022 - Año II - Edición Nº 192 - 128º Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina MISIÓN DE INVIERNO 2022 Desde el 20 al 24 de julio la parroquia Santa Florentina vivió un verdadero clima de misión. Casi 60 jóvenes, la gran mayoría de San Antonio de Areco, y el resto de Campana, estuvieron misionando en los barrios Lubo, la Argentina, Dignidad y la barranca de Tajíber, mientras se alojaban en el colegio Santo Tomás de Aquino. Muchos fueron los que ayudaron en la cocina y en diferentes actividades, mientras que otros sumaron su esfuerzo colaborando con viandas o ayuda económica. No obstante, como muchos no podían estar o colaborar directamente con la misión, el 21 de julio se unieron en Adoración al Santísimo en la Capilla Sagrado Corazón (cripta de la catedral) para rezar por cada persona (misioneros, colaboradores y las familias visitadas) que fueron, son y serán tocada en su corazón por esta misión Por su parte, los misioneros, todos los días de la misión de 10 a 16 hs., iban de dos en dos para visitando a las casas de los barrios de nuestra ciudad, respondiendo al pedido de Jesús: "La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha" (Lucas 10, 1 - 2), luego se reunían en torno a la mesa eucarística en la capilla San Juan Bosco, Nuestro querido Padre Fernando, nos alentó permanentemente diciendo . "Sintámonos comunidad misionera y acompañemos con nuestra oración a esta misión para que sean muchas las familias que se abran al amor de Jesucristo. "Yo estoy junto a la puerta y llamo: si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos" (Apc. 3,20). Para quienes quieran sumarse a la misa de clausura, será en la Capilla San Juan Bosco el domingo 24 de julio a las 9,00 hs. Dios los bendiga. Gracias a todos.

Misioneros participando de la misa en la capilla de San Juan Bosco



MENSAJES DE NUESTRO PADRE OBISPO Querida familia de Zárate-Campana: - 16 de julio En este fin de semana ordené Diácono Permanente a un querido hermano de Pilar: Ariel Mussari, y compartí con los zarateños la fiesta de la Virgen del Carmen. El Diaconado siempre me recuerda el tema del servicio, la necesidad de estar atento a los pedidos de los demás, algo que está presente desde los orígenes de nuestra Iglesia: eso comenté especialmente en Pilar a los Diáconos y Sacerdotes en la Ordenación de Ariel: que estemos atentos a las murmuraciones de la gente, que no seamos indiferentes dado que el enojo -que incomoda- muchas veces es fruto del dolor: si nos duele algo instintivamente lo primero que hacemos es quejarnos. Por otra parte: ¡Cuánto bien hacen las personas serviciales!, atentas a los demás. Pese al frío polar -ni sol había- gracias al amor y servicio se vivió por la tarde del sábado una hermosa fiesta en honor a la Virgencita del Carmelo, me emocionó la calidez y gran participación de la gente y sacerdotes de Zárate. En vista de esto, una reflexión quería dejarles para el receso invernal que comienza mañana lunes, para muchos de ustedes: ante el murmullo de la gente, los problemas económicos -hay mucha pobreza- y de otra índole podemos ser "serviciales". Aunque no esté a nuestro alcance poder resolver muchos de los problemas de la gente: escuchando y acompañando, estando cerca podemos hacer mucho bien y cumplir con esta misión del servicio, que es común a todos los cristianos y a la cual nos llama Jesús, quien se hizo servidor de todos. ¡Ser cristiano es preocuparse y hacer algo concreto por los demás! Un gran abrazo. Querida Familia de Zárate-Campana: - 20 de julio Hoy tuve una reunión de Pastoral Social en Luján, la cual culminó con la Misa. Fuera de horario -era el mediodía- la Basílica se fue llenando de peregrinos que inesperadamente se quedaron allí todo el tiempo de la Misa: ¡esa es la Fe de nuestro pueblo! María se preocupó con su Hijo Jesús de las necesidades de los demás, lo vemos en las Bodas de Caná. ¿Y cuál era la necesidad?: un poco de vino para la fiesta de la boda. Hoy María también nos llama a mirar qué necesita el prójimo, y a veces parece ser poco, o de poca relevancia, una copa de vino… pero ese poco nos puede cambiar la vida, dar alegría, permite seguir viviendo. En el Día del Amigo, seguramente muchos tienen la dicha de poder disfrutar con ellos ese tipo de alegrías que parecen insignificantes, pero son las que dan sentido a la vida. Le pedí especialmente a Mamá María que nos siga mostrando qué tiene que hacer la Iglesia de Jesús para el cuidado de nuestros amigos, familias y del hermano más necesitado: ese que carece de todo, inclusive de amigos. Les dejo mi bendición. + Pedro Laxague Obispo de Zárate-Campana

Mons. Pedro Laxague en la ordenación diaconal de A. Mussari



"En la vejez seguirán dando frutos" La Jornada de los abuelos y de los ancianos que se celebrará mundialmente este 24 de julio, nos ayudará a poner las bases para una pastoral ordinaria de esta época de la vida, a tomar conciencia de la relevancia de los ancianos en la vida de las sociedades y de nuestras comunidades y a hacerlo de forma no episódica, sino estructural. El Papa Francisco, a todos, nos pide que: recemos por los ancianos que representan las raíces y la memoria de un pueblo, para que su experiencia y sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad. A los mayores, los exhorta a: transmitir su experiencia y sabiduría a los jóvenes, a descubrir su misión y los frutos de esta etapa de la vida, ser maestros de la ternura y aceptar la vejez sin temor. Y a los jóvenes, los invita a: escuchar a los ancianos especialmente en el discernimiento de la Juventud, a valorar lo que hacen los ancianos, a visitar y acompañar a los mayores y nunca descartar a los mayores, ni separarlos o discriminarlos. Este domingo 24 de julio, nietos y abuelos están especialmente invitados a las misas de las 11 y 19 hs. a la Catedral Santa Florentina para recibir bendiciones y obtener indulgencias plenarias, donde rezaremos por los abuelos y los mayores para que sean atendidas sus opiniones, sus necesidades, el respeto a su intimidad, a su dignidad y la tutela efectiva de los derechos fundamentales.

II Jornada mundial de los abuelos y de los ancianos



