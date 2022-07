» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Centro Médico Rawson:

El Apéndice ¿Para qué sirve?

Por Dr. Daniel Fernando Tonelli











DR. DANIEL FERNANDO TONELLI

Asumir que no es más que una pieza inútil en nuestro organismo dista mucho de la realidad. La teoría clásica es un remanente evolutivo de las antiguas especies de Homo. Éstas, acostumbradas a comer mucha materia vegetal, necesitaban del apéndice para poder procesar las grandes cantidades de vegetal que se consumían desde los árboles. Un grupo investigadores en la Duke University Medical Center, quienes en 2009 descubrieron que el apéndice, lejos de no ser más que un inútil en el organismo, es un excelente hogar y refugio para las bacterias. Así, el apéndice estaría haciendo posible el crecimiento de microbios que controlarían y estimularían el accionar de nuestra flora intestinal y actuando en el marco del sistema inmunológico, permitiendo regular las funciones de nuestra flora ante el menor riesgo de infección en nuestro intestino y nuestro colon. El apéndice es una especie de tubo pequeño y cerrado, con un aspecto similar al de un dedo, adherido a la sección en la que comienza el intestino grueso, en donde éste se encuentra con el delgado. Cuando éste se inflama o algo desde los intestinos queda atorado allí, el apéndice puede hincharse considerable y peligrosamente: APENDICITIS. Es entonces cuando el apéndice debe extirparse de inmediato, pues puede estallar. ¿Por qué se inflama el apéndice? En muchos casos, se desconoce la causa exacta de la apendicitis. Los expertos creen que se desarrolla cuando parte del apéndice se obstruye o bloquea. Muchas cosas pueden bloquear el apéndice, entre ellas: - Fecalitos (una acumulación de heces endurecidas) - Folículos linfoides agrandados - Lombrices intestinales (parásitos) - Lesión traumática - Tumores ¿Por qué es peligrosa la apendicitis? Porque cuando el apéndice se inflama y no se atiende, puede perforarse y derramar el contenido intestinal cargado de sustancias tóxicas y nocivas, así como bacterias dañinas, el interior del área del abdomen, lo que provoca lo que conocemos como peritonitis. Esta puede provocar una fuerte infección, incluso con riesgo de muerte. La perforación puede causar también la formación de un absceso o la infección del torrente sanguíneo, el cual es un estado mortal que se conoce como septicemia. ¿Cómo detectar si el apéndice este inflamado? Hay síntomas característicos, más no todos los pacientes los presentan - Náuseas y vómitos. - Dolor agudo en la parte inferior derecha del abdomen. Este dolor puede ser repentino y comenzar en la parte superior del abdomen o alrededor del ombligo. Luego del dolor que suelen aparecer las náuseas y los vómitos. - Después de un rato, pueden desaparecen las náuseas y el dolor se traslada a la zona inferior derecha del abdomen. Al hacer presión en esta área, aparece el dolor; cuando se retira la mano súbitamente, el dolor se agudiza. - Por lo general, la temperatura corporal es de 37,5 a 38ºC. - En los bebés y niños, el dolor puede ser general. - En casa de que se perfore el apéndice, el dolor y la fiebre pueden aumentar. Si la infección se agrava, puede producirse un shock. A pesar de los síntomas, no siempre es fácil determinar si el dolor se debe a causa de una apendicitis. ES IMPORTANTE QUE ANTE DOLOR ABDOMINAL NO TE AUTOMEDIQUES Y CONSULTES A UN CIRUJANO PARA EVALUAR SI ESE DOLOR ABDOMINAL ES DE TRATAMIENTO MÉDICO O QUIRÚRGICO. Dr. Daniel Fernando Tonelli - Medico Cirujano - MN 104197 - Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606 - Rawson 67 - Campana.

