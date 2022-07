» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Liga Campanense:

Primera A; La Esperanza le ganó a La Josefa y se escapó en la cima











Se impuso 1-0, logró su séptima victoria en fila y, a falta de cuatro fechas para el final del Torneo Apertura, sacó ocho puntos de ventaja sobre su escolta. Ayer también ganaron Barrio Lubo, Otamendi, Leones Azules, Albizola y San Felipe. Este sábado se disputó la séptima fecha del Torneo Apertura de la Primera A de la Liga Campanense de Fútbol. Y la tendencia se acentuó: Defensores de La Esperanza le ganó 1-0 a La Josefa y amplió su ventaja como único líder del certamen. Con gol de Joel Cerrudo (máximo artillero del campeonato con 7 conquistas), el Verdinegro logró su séptima victoria en siete presentaciones y, de esa manera, ahora cuenta con 21 puntos. Como escolta se mantuvo La Josefa (13), dado que Villanueva (12) cayó 3-0 frente a Otamendi FC, que se impuso con tantos de Marcelo González, Nicolás Bravo y Mauricio Maldonado. Con este panorama, Defensores de La Esperanza podría coronarse campeón en la próxima fecha si vence a San Luciano y si no ganan La Josefa (juega ante Desamparados) ni Villanueva (se mide con Del Pino). En la cuarta posición de este Torneo Apertura quedó ahora Barrio Lubo (11 puntos), que ayer goleó 5-2 a Desamparados con tantos de Javier Tejera (2), Alexis Barreto (2) y Cristian Guiffré. Por debajo, con 10 unidades, se ubican ahora otros dos conjuntos que este sábado cantaron victoria: Leones Azules superó 2-1 a Del Pino con goles de Jonatan Romero y Walter Castilla (Rodrigo Heredia marcó para Del Pino); mientras Albizola derrotó 1-0 a San Luciano con gol de Santiago Aguilar. El sexto triunfo de la jornada fue de Deportivo San Felipe, que le ganó 3-2 a El Juniors con un doblete de Gustavo Rivero y un tanto de Matías Revaneira (Julio Carabajal marcó los dos goles del elenco de La Josefa). PRÓXIMA FECHA Por la octava jornada se enfrentarán: Otamendi vs San Felipe, Del Pino vs Villanueva, Barrio Lubo vs Leones Azules, La Josefa vs Desamparados, Defensores de La Esperanza vs San Luciano y Albizola vs El Junior.



EL VERDINEGRO SE IMPUSO CON GOL DE JOEL CERRUDO Y SE MANTIENE CON PUNTAJE PERFECTO.





OTAMENDI LE GANÓ 3-0 A VILLANUEVA, QUE NO PUDO TREPAR EN EL 2º PUESTO.





ALBIZOLA VENCIÓ 1-0 A SAN LUCIANO.



