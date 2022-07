» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Tras la derrota 4-0 ante Deportivo Maipú se transformó en el equipo más goleado del campeonato. En Mendoza sufrió tres tantos en un solo tiempo por sexta vez en la temporada. Una situación que se agravó en el ciclo de "Pacha" Cardozo. La dura derrota que Villa Dálmine sufrió el viernes en Mendoza frente a Deportivo Maipú volvió a poner de manifiesto la fragilidad defensiva del equipo. Una situación que no es una novedad, pero que pareció alcanzar su punto más crítico. De hecho, con los cuatro goles recibidos ante el Cruzado, el Violeta se transformó en el conjunto más goleado de la temporada: le marcaron 43 veces en 24 partidos. Maipú necesitó solo 25 minutos para convertirle tres goles. Sin embargo, no es la primera vez que el elenco de nuestra ciudad recibe tres tantos en un solo tiempo: ya lo había sufrido frente a San Martín de San Juan, Gimnasia de Mendoza, Flandria, Estudiantes de Río Cuarto y Nueva Chicago. O sea: en seis de sus 24 presentaciones, Villa Dálmine ha recibido tres tantos en menos de 45 minutos. Otros conjuntos que le marcaron por triplicado fueron Santamarina y Deportivo Madryn. Así, en uno de cada tres encuentros, el Violeta recibió tres o más goles. Demasiado, demasiadas veces. El promedio de gol en contra se había mejorado durante el ciclo de Carlos Pereyra, pero se agravó con la llegada de Raúl "Pacha" Cardozo a la conducción técnica. Hasta el último partido con "Jetín", Villa Dálmine tenía un promedio de 1,58 goles en contra (y eso que, en las primeras seis fechas, con Marcelo Franchini como DT, recibió 12 y era de 2 por partido). Sin embargo, actualmente, la media de goles en contra es de 1,8 por encuentro. Aunque con Cardozo como DT, el Violeta recibió 9 tantos en cuatro partidos. O sea: 2,25 por juego. Demasiado. En cuanto a la conformación del bloque defensivo, el descalabro se advierte en las múltiples formaciones. Por ejemplo, cinco jugadores distintos han sido titulares como lateral por derecha: Federico Mazur, Agustín Alberione, Rafael Sangjovani, Valentín Albano y Agustín Solveyra. Y como mediocampistas de contención han jugado Emiliano Agüero, Braian Camisassa, Laureano Tello, Nicolás Bertochi, Sangiovani y Gino Olguin. Igualmente, la continuidad de un mismo nombre en una misma posición no es garantía de nada: Diego Martínez ha sido titular fijo en la primera mitad del campeonato (solo faltó a dos partidos por lesión) y su rendimiento fue de los puntos más bajos del equipo. A tal punto que uno de los refuerzos, Ramiro Arias, llegó para cubrir ese sector de la defensa. Y bajo los tres palos, el experimentado Germán Montoya nunca dio seguridades y se terminó yendo rápidamente por la puerta de atrás. Y cuando parecía que Alan Sosa surgía para revertir esa situación, también terminó cayendo en una situación similar y cada vez le cuesta más transmitir la confianza que un arquero debe transmitir. Son algunas particularidades de esta situación que atraviesa Villa Dálmine. Por supuesto que hay muchas más (como la defensa de la pelota parada) para seguir explicando este problema que el equipo debe resolver de manera inmediata para sostener sus ilusiones de permanecer en la Primera Nacional.

TRAS REEMPLAZAR AL CUESTIONADO GERMÁN MONTOYA EN EL ARCO, ALAN SOSA DISPUTÓ 14 PARTIDOS EN LOS QUE RECIBIÓ 24 GOLES.



¿NO SIGUE BASUALDO? En los últimos días venían creciendo los rumores de un cortocircuito entre la flamante Comisión Directiva de Villa Dálmine, el manager José Horacio Basualdo y la "inversora" Natalia Astiz. Y ayer terminaron de consolidarse. Incluso, todo indica que "el Nene" y Astiz no continuarían en el club y que el mismo camino seguiría el entrenador Raúl "Pacha" Cardozo, quien llegó de la mano de Basualdo. Y hasta ya se menciona que "un grupo inversor" encabezado por un representante que supo tener vínculos muy aceitados con el Violeta tiempo atrás desembarcaría la próxima semana. Igualmente, por lo pronto, no existe ninguna confirmación oficial al respecto, aunque hoy, cuando el plantel regrese a los entrenamientos, podría haber novedades. Una situación que agravaría todavía más el complicado presente deportivo que atraviesa el equipo. NO SE PUDO COMPLETAR LA 25ª FECHA Se suspendieron Deportivo Madryn vs Deportivo Morón y Quilmes vs Belgrano. Perdieron Rafaela y San Telmo. Este sábado se debían disputar los diez partidos que completarían la 25ª fecha del campeonato de la Primera Nacional. Sin embargo, dos de ellos no se pudieron jugar. En tierras patagónicas, Deportivo Madryn vs Deportivo Morón debió ser suspendido por intensas lluvias. Mientras que, en la noche de ayer, Quilmes y Belgrano de Córdoba no lograron siquiera iniciar el juego por la niebla que impedía la visibilidad. De esta manera, el conjunto Cervecero llegará el miércoles a Campana sin el trajín que le significaba esta presentación. En cuanto a los ocho partidos que sí se disputaron, lo más importante para el Violeta fueron las derrotas de Atlético de Rafaela (perdió 3-1 como visitante ante Chacarita) y de San Telmo (cayó 2-0 ante Instituto en Córdoba). En cambio, Santamarina de Tandil le ganó 1-0 como visitante a Brown de Adrogué y, si bien sigue último, ahora quedó a dos puntos del elenco de nuestra ciudad. Los demás resultados del sábado fueron: Almagro 2-0 Gimnasia (J), Defensores de Belgrano 1-0 Estudiantes (BA), Independiente Rivadavia 2-0 Deportivo Riestra, Nueva Chicago 2-2 Almirante Brown y Agropecuario 0-0 Chaco For Ever.

