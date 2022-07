Breves: Deportivas

SE ARRIMÓ RACING

Anoche, con un doblete de Enzo Copetti y un tanto de Carlos Alcaraz y sin el campanense Leonardo Sigali, Racing Club venció 3-1 como visitante a Central Córdoba (SdE) y se ubicó en la tercera posición, a tan solo un punto de los líderes, Argentinos y Atlético Tucumán. En tanto, en el partido que ayer abrió la 10ª fecha del Campeonato de la Liga Profesional, Colón de Santa Fe superó 3-1 a Sarmiento en Junín

SIGUE LA FECHA

Este domingo continuará la 10ª jornada con cinco partidos: Independiente vs Atlético Tucumán (11.00), Tigre vs Platense (13.00), Aldosivi vs River Plate (15.30), Gimnasia vs Lanús (18.00) y Boca Juniors vs Estudiantes (20.30). En tanto, mañana lunes jugarán: San Lorenzo vs Talleres (16.30), Newells vs Defensa y Justicia (19.00), Banfield vs Argentinos (19.00), Unión vs Godoy Cruz (21.30) y Vélez vs Huracán (21.30). El martes se cerrará la programación con Arsenal vs Rosario Central (20.00) y Barracas Central vs Patronato (20.00).

COLEGIALES ES LÍDER

Por la 7ª fecha del Clausura de la Primera B Metro, Colegiales le ganó 2-0 a Los Andes y quedó como único líder del certamen. En cambio, el Milrayitas sigue hundido en zona de descenso a la Primera C. Los demás resultados de ayer fueron: San Miguel 0-0 Defensores Unidos, Cañuelas 2-1 Argentino de Quilmes, Comunicaciones 3-1 Acassuso, Fénix 0-2 Talleres (RE) y Deportivo Armenio 1-1 Villa San Carlos. Hoy juega Dock Sud vs UAI Urquiza. Y mañana, Ituzaingo vs Deportivo Merlo (el León puede alcanzar a Colegiales en caso de ganar).

PRIMERA D: CLAUSURA

Con cuatro partidos, ayer comenzó el Torneo Clausura de la menor de las divisionales de ascenso: Mercedes 0-0 Muñiz, Yupanqui 2-1 Sportivo Barracas, Central Ballester 0-1 Defensores de Cambaceres y Argentino de Rosario 0-3 Lugano. Hoy debutará el campeón del Apertura, Centro Español, que recibirá a Juventud Unida.

BABY: INTERCOLEGIAL

Comenzó la inscripción para el Clausura del Torneo Intercolegial de Baby Fútbol que se desarrolla en la tradicional cancha del Club Plaza Italia. Las categorías serán las mismas: Cebollita, Mosquito y Baby para los varones y Princesas y Reinas para las nenas. Los interesados en inscribirse tienen tiempo hasta el 3 de agosto y para obtener más detalles pueden consultar al teléfono 03489-488029.

HEIN: 9ª EN 800 LIBRES

La campanense Agostina Hein (14 años) compitió ayer en los 800 metros libres del Campeonato Absoluto de Verano de España. La joven de nuestra ciudad registró un tiempo de 9m00s42 y se ubicó en la 9ª posición entre 33 participantes de todas las edades. Hoy, Agostina estará cerrando su participación en este "Astrapool Open" en la prueba de 200 metros libres. En tanto, ayer, la cordobesa Malena Santillán (también 14 años) mejoró su récord argentino para la categoría Cadete en los 200 metros espalda (2m16s34) y, además, se ubicó en el 4º puesto en los 800 metros libres con marca de 8m50s52.

FRENARON A CERÚNDOLO

La racha de Francisco Cerúndolo se frenó en ocho victorias consecutivas: el argentino, reciente campeón del ATP 250 de Bastad, cayó ayer por 6-3 y 7-6 con Lorenzo Musetti en las semifinales del ATP 500 de Hamburgo. Hoy, el italiano definirá el título frente al español Carlos Alcaraz. Igualmente, con esta actuación, el argentino aparecerá por primera vez en el Top 25 del ranking mundial.