rincontuerca@ubbi.com TC MOURAS: La categoria vuelve a la actividad este fin de semana en el autódromo de La Plata por otra fecha del campeonato con otro parque interesante de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública. AUSENCIA: Las razones laborales no le permitieron al representante de Lima llegar a correr en la ultima fecha de la categoria Kart Plus lo que la ausencia de Gaston Brown se concretó por lo establecido mas arriba. MOTIVADO: Siguen los trabajos en el chasis de Claudio Bottani que desea ser protagonista en la próxima carrera del TC Bonaerense y marca su retorno donde el ex piloto del TC Regional se muestra muy motivado con esta posibilidad. HIJO: En cuanto a su hijo Yamil por el momento continuará corriendo en karting como decidió realizar esta temporada ante no llegan con los presupuestos para participar con su Chevy en el TC Regional lo que nos muestra el auto guardaba en el galpón. TRABAJAR: Se sigue trabajando en el Fiat 128 para la clase dos en el taller de Escobar de Diego Fangio para la próxima carrera que fiscaliza Fedenor donde viene corriendo Silvestre Gallo que en la última no pudo concretar el mejor fin de semana. PRESENCIA: Continuando con Silvestre Gallo se mostró muy contento al poder en esta última competencia contar la presencia de su familia que lo acompaño algo que de a poco comienza a seguirlo en cada carrera. Grande Natalia! CONDIMENTO: La carrera de karting donde participó Catalina Laccette tuvo un condimento muy particular con la presencia del tio Darío, su padre Walter, su primo Nicolás que no pasaron desapercibidos cuando en plena competencia alguien tocó a la nena y los muchachos se pusieron nerviosos y mostraron sus enojos. Que no cunda el pánico! FORMULA CINCO: Nueva presentación de la monomarca este fin de semana encarando otra carrera del presente campeonato donde arrancan desde las 10 hs en el autódromo platense. CRECIENDO: Sábado a sábado va creciendo la capacidad del cheff Oscar De Biase que sigue convocando comen-zales ante cada almuerzo que encara y en el taller de la calle Lavalle se va transformando en un clásico en la llegada de varios pilotos zarateño a tal emprendimiento gastronómico. ARMAR: Cuando se decidió armar este proyecto tratando de armar un auto de carrera pareciera que no tenían muy en claro en donde se estaban involucrando dado que solo llegaron a trabajar en la mitad del auto y ahora se decidió a fin del año continuar su armado. Mirá vos! AVANCES Prosiguen los avances en la casa rodante para poder utilizar en las competencias donde todo el equipo le dedican mucho tiempo porque los gallegos ya se ven acosados por sus familiares que quieren ir a ver las carreras sin tener que tomar frio en los autódromos. TC PISTA MOURAS: Vuelve a desarrollar otra nueva propuesta la categoria en el autódromo de La Plata con otro parque interesante de autos este fin de semana donde televisa para todo el pais desde las 11 hs la TV Publica. CALENDARIO: Aún no se llegó a un acuerdo para desarrollar en la ciudad una competencia de regularidad por parte de las Vaquet dado que en el calendario de la categoria no se pudo ubicar una fecha para tal emprendimiento. DESEE: No muchos saben que el Fiat Uno está listo para correr y sumarse al Turismo Pista para cuando lo desee y la ciudad cuna del primer auto argentino tendrá su representante en esta categoria. PERFORMANCE: Parece que la buena performance realizada en el equipo de Gustavo Carreira que ganó en Colombia en el mundo del karting dias atrás el reconocido Federico Sfreddo aportó lo suyo donde en las cuestiones gastronómicas también mostró lo suyo. La gente que es mala y comenta!.. . ABUELO: Un gran momento está atravesando el piloto zarateño Cristian Falivene ante la llegada de su primer nieto lo que asegura le cambió la vida y si bien el bebé es muy pequeño ya asegura que va a correr en el automovilismo. Cosa de abuelo vio! AUTODROMO: Luego de mucho trabajo la ciudad de Castelli ya terminó su autódromo tan deseado por todos los componentes del automovilismo zonal de aquella zona que tendrá apertura el venidero 7 de agosto con un trazado hermoso de 2200 mts con un peso compactado. ROTOS: Los motores estaban rotos que no le alcanzó el tiempo para recuperar los mismo por parte de Juanjo Tártara lo que provocó que Di Carlo fuera parte de la carrera de Posadas el pasado fin de semana con su Chevrolet. Sin duda que el propio piloto se hizo cargo por este tema tan negativo. FORMULA UNO: La categoria mas importante del mundo está desarrollando durante este fin de semana el Gran Premio Paul Richards donde televisa Espen. EXIGE: Se la puede ver mas seguido en el kartódromo de Zárate girando para mantener ese ritmo que exige nuestro automovilismo para ser lo competitivo que ella desea Julieta Gelvez la chica oriunda de Mendoza ahora radicada en Zárate y transita en dos diferentes de nivel nacional donde arrancó en el Tope Race. PODER: La intención de Gerardo Emma es poder estar en la próxima competencia del Rally Mar y Sierra donde viene corriendo y en su última presentación había ganado con el Mini Cooper con los motores que atiende Sabella y el chasis y el auto por parte de Juan Sbarra. FLAMANTE: Sin duda que la flamante casa rodando que adquirió el equipo de Fernando Rivas fue un poco lo mas llamativo que el representante de Zárate presentó en la ultima carrera del TC Bonaerense donde Don "Nani" vio buscar el campeonato en la Clase Ligth con un Chevrolet. FORMULA TRES METROPOLITANA: La categoria Escuela del automovilismo está llevando adelante otra propuesta durante este fin de semana en el autódromo de La Plata con otro parque importante de autos donde desarrollan dos carreras que televisa desde las 11 hs la TV Publica. PRESUPUESTOS: Finalmente el piloto local Juan Zucconi aun no pudo concretar sus intenciones de sumarse a la Formula Tres Metropolitana ante la imposibilidad de tener el presupuesto que hoy por hoy exige la categoria y ahora el auto está en el taller donde se armó en su momento. PRUEBA: Es cierto que Juan Zucconi hizo una prueba en el autódromo platense en su momento lo que provocó que el piloto local anduvo dentro de los parámetros que invitaba a pensar en poder realizar una buena performance que motivó a todo el equipo. PREPARA: Parece que Ivan Gonzalez se prepara la próxima carrera de la categoria GT 900 donde el zarateño viene corriendo en la Clase "A" y con motor nuevo el personaje se tiene mucha fe. ASEGURAR: Se viene una nueva fecha del enduro Baires y el representante local oriundo de Escobar German Henze asegura que será parte de la misma dado que desea arrancar este campeonato al cual por razones personal no pudo concretar contando con su equipo que tiene como jefe del mismo a Simon Moyano. TENER: Quedó confirmado en el equipo de José C. Paz que en la próxima carrera del Procar 4000 el Falcon para la Clase A tendrá como piloto a Juan Carlos Bava que retoma la actividad con muchas ganas de volver a la alta competición. ENCAMINADO: Ya todo está encaminado en el equipo de Pablo Villaberde que tiene todo arreglado con una estructura de Mar del Plata para sumar próximamente en la clase dos de la categoria Turismo Nacional donde viene corriendo y ahora con un Nissan March como marca para representar. Bienvenido! POSIBILIDAD: Dias atrás cumplió un añito mas Adrian Chiorazzo y en dia dejo entrever que hay muchas posibilidades de volver a correr y para esto está armando su karting para, de concretarlo, se sumará en la categoría del centro. PROMOCIONAR: A través del presidente Adrian Ciocci que está al frente de la categoría Procar en las redes está promocionado la llegada de su categoria al autódromo de Concordia en la provincia de Entre Rios para el fin de semana del 3 y 4 de septiembre. GRATIS: Continuando con esta carrera muy particular dado que dentro del contexto de ese fin de semana desfilarán las comparsas que estarán presentando el Carnaval 2023 y lo curioso que todo auto que vaya a correr no tendrá que abonar nada y será gratis para ser parte de esta propuesta. PUESTO: El Turismo Pista viene de correr en el autódromo de San Nicolas con otro parque interesante de autos y en la clase Uno participó el zarateño Leandro Cracco que clasificó en el puesto 44 para en su serie llegó noveno y en la final quedó ubicado en el puesto décimo cuarto. COPA BORA: La monomarca visita el autódromo platense este fin de semana para realizar otra carrera del campeonato donde desde las 10 hs comienza su propuesta. CONFIRMAR: Los dirigentes que rigen los destinos de la categoria ciclomotores ya confirmaron su próxima competencia en el ovalo de San Andrés de Giles el venidero 31 de julio con todas sus clases. CAMPEONATO: En esta categoria vienen participando pilotos locales que en la clase 55 cc están sumando puntos en el campeonato a saber Yoel Becherussi 92 puntos, Lisandro Acosta tiene 50 y Fausto Ciaponi alcanzó 76 puntos cuando faltan varias fechas y nada está definido. FORMULA ARGENTINA: La categoria visita el autódromo de Rafaela para desarrollar otra fecha del campeonato con un parque limitado en este fin de semana. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. UBICAR: Participó en la Clase Dos del Turismo Pista el pasado fin de semana en el autódromo de San Nicolás que en la final el representante de Los Cardales Claudio Cruzado se ubicó en el puesto décimo quinto donde se mostró conforme con este resultado. ROMPER: Todo se encamino para con su camioneta participar en la categoria 360 en la ciudad de Tandil y Juan Santillan rompió la caja y ante la falta de conseguir los repuestos terminó quedándose sin la posibilidad de correr. Increíble!! PUESTO: El TC Pista viene de presentarse en el escenario de Posada el pasado fin de semana donde el piloto local Sebastian Abella se ubicó en la final en el puesto vigésimo primero con la Dodge. TC 2000: Nueva presentación de la categoria este fin de semana en el autódromo de Rafaela por otra carrera del campeonato donde televisa desde las 10.30 en Canal Trece a través de Carburando. IAME: Esta especialidad del karting visita este fin de semana el kartódromo internacional de Zárate por otra carrera del presente campeonato con todas sus clases donde desde las 9.30 hs comienzan con su espectáculo.

