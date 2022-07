Después de la dolorosa derrota sufrida ante El Porvenir, el Portuario venció 3-1 como local a Leandro N. Alem y volvió a igualar la línea del conjunto de Gerli y de San Martín en la Tabla General. Bellido, Cueto y Ritacco fueron los autores de los goles. La dolorosa derrota que sufrió ante El Porvenir lo dejó contra las cuerdas, al borde del nocaut. Sin embargo, Puerto Nuevo supo recomponerse, reaccionar y dar el golpe necesario para volver a plantarse en el ring en que se pelea por la permanencia en la Primera C: el domingo, impulsado por un arranque contundente, en el que aprovechó las ventajas que se le presentaron, el Portuario venció 3-1 como local a Leandro N. Alem. De esta manera, ganó su segundo partido de la temporada, cortó una racha de 18 juegos sin triunfos y, sobre todo, se volvió a poner a la par de El Porvenir y San Martín de Burzaco en la Tabla General: ahora, los tres equipos acumulan 18 puntos cuando les restan 12 encuentros por delante. Fue también la primera victoria del ciclo de Sergio Desilvestri al frente del equipo: un ciclo que, ahora, tiene más puntos que encuentros disputados (con "Gato" cosechó 9 unidades en 8 presentaciones). Y fue, además, la primera vez en la temporada que el Auriazul marca 3 goles en un partido. Y esa contundencia fue la gran explicación del éxito conseguido ante el Lechero: a los 5 minutos ya ganaba 2-0. Aunque también vale resaltar que algunos de los cambios que ensayó Desilvestri funcionaron positivamente. En especial, el ingreso de Tomás Bellido como extremo por izquierda. Pero las modificaciones fueron más. Mario Godoy apareció como lateral derecho, mientras Gonzalo Pulido jugó sobre la izquierda y Santiago Tallarico conformó la zaga central con Maximiliano Lara. Así, la última línea ganó en centímetros y firmeza. En la mitad de la cancha, Maximiliano Meza y Enzo Ritacco se pararon a los costados de Kevin Redondo. Más abiertos jugaron Rodrigo Hernández y Bellido, mientras Gastón Cueto fue el centrodelantero. Con esa disposición, en un campo de juego en malas condiciones, por el estado del terreno y la humedad, Puerto Nuevo salió dispuesto a presionar a Alem y aprovechó al máximo dos errores de la visita. A los 5 segundos de juego, Bellido le robó el balón a Rojas contra la banda y se escapó hasta el fondo del área, donde fue cargado de atrás por el propio Rojas, habilitando a Guido Mascheroni a marcar la pena máxima. El propio Bellido se hizo cargo de la ejecución y con mucha tranquilidad ubicó la pelota al lado contrario que se tiró el arquero Acosta para establecer el 1-0 y ponerle la firma a un gran comienzo en su primer partido como titular. Pero todavía había más en ese arranque: a los 5 minutos, tras un saque rápido de Balbuena en busca del contragolpe, Kulich dejó corto un pase al arquero Acosta y el error fue aprovechado por Hernández, quien enfrentó al guardameta y tocó al medio para la llegada solitaria de Cueto, quien solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red. La ventaja de dos goles tranquilizó al Portuario, que siguió disfrutando de la velocidad de Bellido cada vez que logró ponerlo en juego. Sin embargo, con el correr de los minutos, Alem fue encontrando la manera de llegar al área de Balbuena, especialmente con centros desde la derecha. A los 14, Pavone cabeceó en el primer palo y por el segundo apareció Vidal, quien falló al querer empujar la pelota. Fue un aviso, porque apenas cuatro minutos después, en una acción que comenzó en un lateral, Buono recibió dentro del área y sacó un puntazo que Balbuena no pudo retener. El descuento generó incertidumbre en el Auriazul, que no lograba afirmarse en la mitad de cancha en un partido en el que ambos trataban de pasar lo más rápido posible por ese sector. Encima, Bellido ya casi no recibió juego, mientras Hernández no acertaba en sus decisiones. Igualmente, el Lechero ya no volvió a tener oportunidades claras de gol y el equipo de nuestra ciudad se pudo ir en ventaja al entretiempo. En el complemento, el trámite fue más desprolijo, pero intenso y con mucho vértigo por momentos. Puerto Nuevo atacaba desde los arranques de sus chiquitines: Bellido y el ingresado Sosa. Pero así no lograba adelantar líneas y quedaba muy largo por momentos. Una situación que Alem no pudo aprovechar, porque tampoco tenía claridad cuando avanzaba en campo ajeno. Por eso, su DT (Horacio Fabregat) probó variantes y con el ingreso de Abregú empezó a volcar mucho más el juego sobre su izquierda, sector en el que ya no estaba Godoy (sufrió un esguince de rodilla y fue reemplazado por Carnelutto). Sin embargo, le faltó desequilibrio a sus intenciones para llegar con peligro al área de Balbuena, quien solo debió trabajar realmente en los minutos finales, cuando el conjunto de General Rodríguez buscó más seguidamente con pelotas áreas. Incluso, a los 41, Buono dispuso de una buena chance con un cabezazo de palomita que salió ancho. Sobre los 45, cuando Mascheroni anunció seis minutos de adición, el Lechero se desordenó por completo y el Portuario dispuso de claros espacios para contragolpear, especialmente con Martínez y Moreno, que estaban frescos. Y a los 48, tras una acción de la que participaron ambos, Martínez le sirvió el centro justo a Ritacco, quien cabeceó sobre el borde del área chica para sentenciar el pleito y sacarse la mufa que lo venía persiguiendo (había estado muy cerca del gol en varias fechas de este Clausura). Así se definió una victoria por la que Puerto Nuevo debió esperar demasiado tiempo, pero que llegó en el momento más necesario. Ahora, el gran desafío será transformar este éxito en un punto de inflexión que le permita cosechar los puntos que le hacen falta para alejarse de la zona roja.

TOMI BELLIDO GENERÓ EL PENAL QUE CONVIRTIÓ LUEGO CON UNA EJECUCIÓN DE MUCHA FRIALDAD (FOTO: CARLA BRIGOLO / PRENSA CAPN).



SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (3): Javier Balbuena; Mario Godoy, Maximiliano Lara, Santiago Tallarico, Gonzalo Pulido; Alexander Meza, Kevin Redondo, Enzo Ritacco; Rodrigo Hernández, Gastón Cueto y Tomás Bellido. DT: Sergio Desilvestri. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Maximiliano Carnelutto, Emanuel Pentimalli, Enzo Moreno, Leonardo Sosa, Rodrigo Martínez y Maximiliano Maciel. L.N. ALEM (1): Néstor Acosta; Iván Rojas, Ezequiel Vicente, Leonardo Kulich, Leandro Coronel; Matías Cuenca, Fernando Vega, Damián Galván, Nicolás Vidal; Tomás Pavone y Lucas Buono. DT: Horacio Fabregat. SUPLENTES: Santiago Alstitud, Julián Quinteros, Nahuel Tríbulo, Diego Grecco, Matías Medina, Gregorio Abregú y Alan Martínez. GOLES: PT 2m Tomás Bellido (PN), de penal, 5m Gastón Cueto (PN) y 18m Lucas Buono (LNA). ST 48m Enzo Ritacco (PN). CAMBIOS: ST Sosa x Hernández (PN), 9m Carnelutto x Godoy (PN), 21m Medina x Rojas (LNA), Abregú x Cuenca (LNA) y Tríbulo x Vidal (LNA), 24m Martínez x Meza (PN), 33m Martínez x Pavone (LNA) y 44m Pentimalli x Bellido (PN) y Moreno x Cueto (PN). AMONESTADOS: Tallarico, Lara y Pentimalli (PN); Vicente, Vega y Tríbulo (LNA). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Guido Mascheroni.

BELLIDO JUGÓ POR IZQUIERDA Y FUE EL MÁS DESEQUILIBRANTE (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).





GASTON CUETO MARCÓ SU QUINTO GOL DE LA TEMPORADA (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).



QUEDÓ 10º EN EL CLAUSURA Con su victoria 2-1 sobre Alem como local, Puerto Nuevo llegó a los 7 puntos y se ubicó en el 10º puesto del Torneo Clausura. El líder sigue siendo Argentino de Merlo, que superó 2-0 a El Porvenir y logró su quinto éxito en cinco presentaciones (ya quedó libre). Como escolta, apenas un punto por debajo se posicionó Deportivo Español, que derrotó 1-0 como visitante a Victoriano Arenas. Los demás resultados de esta sexta fecha fueron: Atlas 1-1 Liniers, Luján 2-0 Central Córdoba, Laferrere 1-1 Sportivo Italiano, Berazategui 2-1 San Martín (B), Lamadrid 0-2 Real Pilar y Claypole 2-0 Midland. En la Tabla General manda Excursionistas con 42 unidades, por delante de Deportivo Español (41), Claypole (39) y Atlas (38). En tanto, en la zona baja, San Martín, El Porvenir y Puerto Nuevo suman 15 puntos cada uno. Por la próxima fecha, el Portuario visitará a Sportivo Italiano. La jornada se completará con los siguientes cotejos: San Martín vs Lamadrid, El Porvenir vs Berazategui, L.N. Alem vs Argentino (M), Central Córdoba vs Laferrere, Deportivo Español vs Luján, Midland vs Victoriano Arenas, Liniers vs Claypole y Excursionistas vs Atlas.