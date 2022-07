Hoy declara en Campana el Policía que le disparó a "Chano"

P U B L I C



Facundo Amendolara le disparó hace un año, cuando el músico se encontraba en medio de una crisis psiquiátrica. Hoy declara ante Alejandro Irigoyen, titular de la UFI 1, el policía de la bonaerense que hace un año le disparó al músico Santiago "Chano" Moreno Charpentier en su casa ubicada en un club de campo a la altura de Puerto Chenaut, sobre la ruta 193, partido de Exaltación de la Cruz, durante una crisis psiquiátrica causada por el consumo de estupefacientes. A fines de mayo los abogados defensores del oficial Facundo Amendolara habían solicitado su sobreseimiento por haber actuado en legítima defensa "motivado en una agresión ilegítima que no había provocado". Sin embargo, el Juez de Garantías Julio Grassi denegó lo solicitado dado que Amendolara aún no había sido indagado en la causa, "por lo que el órgano persecutor no ha determinado aún las circunstancias fácticas de la o las conductas que pretende, o no, atribuirle al imputado".

El oficial Facundo Amendolara y el músico Santiago “Chano" Moreno Charpentier.