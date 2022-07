El Violeta recibe mañana al Cervecero con arbitraje de Mario Ejarque. Esta noche comienza la 26ª fecha con el partido entre Estudiantes (BA) y Brown (A). Con el desgaste del viaje a Mendoza encima y sin la posibilidad de entrenar normalmente en el campo de juego por las malas condiciones climáticas, el plantel de Villa Dálmine estará cerrando hoy su preparación para recibir mañana a Quilmes. El encuentro, correspondiente a la 26ª fecha, se disputará este miércoles desde las 15.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini, con el arbitraje de Mario Ejarque. Como asistentes estarán Martín Alonso y Guillermo Yacante, mientras el cuarto árbitro será Gastón Suárez. Para este compromiso ante el Cervecero, el DT Raúl Cardozo no podrá contar con Fernando Moreyra, quien deberá cumplir una fecha de suspensión después de haber acumulado la quinta tarjeta amarilla en el duelo frente a Deportivo Maipú. Así, lo más probable es que Facundo Gómez retorne a la titularidad (fue suplente contra el Cruzado). Sin embargo, ésa no sería la única modificación que realizaría "Pacha" en la formación titular, más allá que seguirá sin tener a disposición a Rafael Sangiovani (desgarro) y que todavía aguarda por la evolución de Ramiro Arias, quien no fue de la partida en Mendoza por una molestia en la rodilla. Esta 26ª fecha de la Primera Nacional se pondrá en marcha esta noche, a las 21.10 horas, cuando Estudiantes de Buenos Aires reciba a Brown de Adrogué. CARDOZO, SOBRE MENDOZA Y SU CONTINUIDAD En declaraciones a FM Radio City, el entrenador Violeta aseguró que el balance del partido en Mendoza "no fue nada positivo" y que la actuación de su equipo lo dejó "muy preocupado", porque "no hubo reacción" y "Villa Dálmine no existió" en la cancha. "Pienso que fue lo peor del equipo. No podemos jugar peor", manifestó. "Pero Maipú ya pasó y ahora tenemos que pensar en Quilmes. Nos quedan doce finales para sacar al club de la situación en la que está", agregó. En cuanto a los rumores que se siguen propagando sobre un cortocircuito entre la Comisión Directiva y José Horacio Basualdo, manager deportivo de la institución, que podría generar su salida del club, "Pacha" aclaró que él llegó a Villa Dálmine "por Pepe" y remarcó que, si Basualdo se aleja del club, él también se marcharía. "Pero por ahora está todo bien. Pepe no me dijo nada en ese sentido", señaló. Igualmente, los rumores seguían escalando anoche y aunque ningún dirigente lo confirmó ni en "on" ni en "off", ya estaría definido quién sería el sucesor de Cardozo como entrenador del equipo de nuestra ciudad.

POR LAS MALAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, EL PLANTEL ENTRENÓ AYER EN UN COMPLEJO DE FÚTBOL 5 DE NUESTRA CIUDAD.



VICTORIA DE LA RESERVA ANTE TRISTÁN SUÁREZ Este martes, en un partido pendiente de la 5ª fecha del Torneo de Tercera de la Primera Nacional, Villa Dálmine venció 2-1 como visitante a Tristán Suárez con goles de Juan Farías y Tomás Chechic. De esta manera, el Violeta sumó su tercera victoria en este certamen. En esta oportunidad, el elenco dirigido por Emiliano Franco formó con Agustín Hernández; Gianluca Giménez, Ignacio Pérez, Juan Frojan, Alexis Nievas; Máximo Ferulano, Santino Sienra, Juan García; Valentín Albano, Tomás Chechic y Juan Farías. Como relevos estuvieron: Franco Campagnoni, Martiniano Jonval, Uriel Samaniego, Mateo Solis, Bautista Canabal, Elías Funes y Eugenio Cardoso. Este jueves, Villa Dálmine disputará otro encuentro postergado de este certamen: enfrentará como visitante a Chacarita desde las 11.00 horas.

EL FESTEJO DE LOS JUVENILES VIOLETAS EN EL VESTUARIO TRAS LA VICTORIA.