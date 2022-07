Mediación Comunitaria: Una herramienta al alcance de los vecinos para resolver conflictos

El Centro de Mediación Comunitaria del Municipio funciona en Jacob 662, de lunes a viernes de 8 a 14. El proceso es gratuito, confidencial, voluntario y para iniciarlo no se necesita el patrocinio de profesionales de la abogacía. La mediación comunitaria es un servicio social que permite tratar los conflictos que se presentan entre los vecinos, de manera pacífica y conjunta a través del diálogo. De esa manera, contribuye a facilitar la convivencia, a prevenir la escalada de esos problemas a niveles de violencia y a mejorar la calidad de vida de las personas. Y para llegar a ese acuerdo, sin la necesidad de judicializar el conflicto en cuestión, en Campana funciona el Centro de Mediación Comunitaria, que depende de la Secretaría de Seguridad y Prevención del Municipio y funciona en Jacob 662, de lunes a viernes de 8 a 14. "En el marco de las políticas públicas que viene implementando la gestión del intendente Sebastián Abella y con el objetivo de lograr el fortalecimiento de la comunidad, se puso a disposición de los vecinos este Centro de Mediación Comunitaria, al cual pueden acudir cuando necesiten resolver una diferencia de manera no confron-tativa y deseen preservar la convivencia vecinal", explicó al respecto Romina Buzzini, subsecretaria de Prevención y Relaciones con la Comunidad. "El método de resolución alternativa de conflictos consiste en una herramienta apropiada, gratuita, participativa e inclusiva, puesta al servicio de la comunidad para atender, pacificar y componer las problemáticas que pueden surgir de la convivencia social", remarcó la funcionaria. El abordaje y la resolución de estas situaciones en el ámbito comunitario crea mejores condiciones para el diálogo y evita que los conflictos escalen en una confrontación violenta. La Mediadora Comunitaria del Municipio es la Dra Raquel Abdul. "El rol del mediador no es imponer una medida, sino que, al tratarse de un proceso voluntario, busca un acuerdo en base a los intereses de los propios involucrados. En la mediación se pasa del enfrentamiento a buscar juntos la solución al problema", marca sobre su función. Si la mediación comunitaria resulta exitosa y las partes alcanzan un acuerdo, la mediadora define un seguimiento del cumplimiento del pacto, quedando a disposición de las partes para responder consultas o inquietudes.

El Centro de Mediación Comunitaria continuará ofreciendo sus habituales servicios gratuitos.