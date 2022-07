Breves: Deportivas

LIDERA EL DECANO Atlético Tucumán le dio otro golpe a Independiente y quedó como único líder del Campeonato 2022 de la Liga Profesional. El Decano superó 1-0 como visitante al Rojo y llegó a los 22 puntos, línea que no pudo alcanzar anoche Argentinos Juniors, que igualó 1-1 con Banfield como visitante gracias a un agónico penal (vía VAR) que convirtió Miguel Torren.



RECUPERAN TERRENO Por esta 10ª fecha de la Liga Profesional, River Plate venció 3-0 como visitante a Aldosivi de Mar del Plata, mientras Boca Juniors superó 3-1 como local a Estudiantes de La Plata. Así, ambos conjuntos comparten el 10º puesto con 15 unidades. Los demás resultados registrados entre domingo y lunes fueron: Tigre 3-0 Platense, Gimnasia (LP) 1-0 Lanús, San Lorenzo 1-1 Talleres (el campanense Nicolás Blandi volvió a sumar minutos en el Ciclón), Newells 1-2 Defensa y Justicia, Unión 2-1 Godoy Cruz y Vélez 1-1 Huracán. Hoy se completa la programación con dos partidos: Arsenal vs Rosario Central y Barracas Central vs Patronato (ambos 20.00). SIN FINAL, PERO CON CHANCES Con gol de Linda Caicedo, Colombia derrotó anoche 1-0 a Argentina en la primera semifinal de la Copa América Femenina que se disputa en el país cafetero. De esta manera, las locales disputarán la final por el título frente al combinado vencedor de la segunda semifinal que se disputará hoy entre Brasil y Paraguay. El perdedor de este duelo jugará por el tercer puesto (y el pasaje al Mundial) frente a las Albicelestes. MINUTOS PARA ADRIÁN Con 25 minutos de Adrián Martínez (ingresó en el ST), Coritiba superó 1-0 como local a Cuiaba en el cierre de la 19ª fecha del Brasileirao. De esta manera, el conjunto del delantero campanense suma 22 unidades y se ubica en la 13ª posición, a dos puntos de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, pero también a dos puntos de los puestos de descenso. El sábado visitará a Goias. OTRO DE MESSI En un nuevo amistoso de pretemporada en Japón, Paris Saint Germain venció ayer 6-2 a Gamba Osaka con un tanto de Lionel Messi (después de fallar varias oportunidades anotó el 4-1). Las demás conquistas fueron anotadas por Pablo Sarabia, Neymar (2), Nuno Mendes y Kylian Mbappé. PRIMERA B METRO Ayer, en el cierre de la 7ª fecha del Torneo Clausura, Ituzaingó perdió 1-0 ante Deportivo Merlo y, por ello, Colegiales quedó como único líder del certamen. En tanto, el domingo, Dock Sud venció 2-1 a UAI Urquiza y complicó todavía más a Los Andes con el descenso (con 19 puntos, el Milrayitas está último en la Tabla General y, ahora, a cinco unidades del Docke). PRIMERA D En el cierre de la primera fecha del Torneo Clausura, el campeón del Apertura, Centro Español, perdió 1-0 como local frente a Juventud Unida. Yupanqui, Defensores de Cambaceres y Lugano fueron los otros equipos ganadores de esta jornada inaugural. TRIUNFO DE CORIA Por la primera ronda del ATP 250 de Kitzbuhel, Federico Coria derrotó 6-4 y 7-5 al chileno Cristian Garín. En cambio, por el mismo certamen, Hernán Casanova cayó 6-4 y 6-2 con el austríaco Jurij Rudionov. En tanto, en el ATP 250 de Umag, Pedro Cachín perdió con el italiano Giulio Zeppieri por 3-6, 6-1 y 6-4.