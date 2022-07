Emotivo homenaje del PJ Campana a Eva Perón

Fue ayer por la tarde, al conmemorarse el 70 aniversario del fallecimiento de "la abanderada de los humildes". "En este trance difícil que está pasando el país, donde hay corridas cambiarias y los precios aumentan sin parar, tenemos que recordar, más que nunca, a Eva y su combate a lo que ella llamaba la oligarquía", señaló ayer por la tarde el presidente del PJ Campana, Carlos Ortega, al pie del busto de Eva Perón que se encuentra en la plaza Eduardo Costa, donde se depositó una ofrenda floral en su homenaje al cumplirse 70 años de su fallecimiento. "Al margen de la pandemia, la guerra en Europa y un contexto internacional inestable, acá hay una concentración muy grande de los que fabrican alimentos, de los que manejan la energía, del sistema financiero... Son ellos los que están haciendo tambalear a este gobierno, pero, en definitiva, el que paga el costo es el que menos tiene. ¿Por qué razón aumenta el dólar? Son esos capitales concentrados los que se benefician: tienen los salarios en pesos, y las tarifas en pesos, cuando la verdad es que cuando exportan lo hacen en dólares. Y encima no quieren liquidar esos dólares para ahorcar más al gobierno. Como dice la marcha, hay que combatir al capital, pero a ese capital que no está al servicio del trabajo y de la producción, del crecimiento de la Argentina", agregó Ortega. Minutos antes, un emotivo acto central había tenido lugar en la sede local del Partido Justicialista, en diagonal Sarmiento y Rawson, donde tomaron la palabra la diputada provincial Soledad Alonso, el secretario general del partido, Germán Jendrulek, y la responsable de la secretaría técnica profesional. Mirta Mansilla, entre otros. "Siempre tenemos que tener presente a Eva, desde lo político, y especialmente desde lo social", remarcó Alonso. "Las luchas que llevó adelante contra la oligarquía en su momento son el faro que nos guía. A 70 años de su fallecimiento, la mirada de Eva sigue más vigente que nunca. La redistribución de la riqueza, la justicia social, los derechos de las mujeres, de los más vulnerables, la movilidad social ascendente… Son batallas que continuamos planteando cotidianamente y especialmente durante otros gobiernos que ponen en jaque todos esos logros que supimos conquistar. Por eso es importante recordar a Eva y tenerla presente en su lucha, en su rebeldía, en darle visibilidad a quienes no la tienen, incluyendo nada más y nada menos lograr que las mujeres puedan elegir y ser electas. Con algunos matices, hoy seguimos luchando contra las mismas desigualdades y contra los mismos que hicieron que las desigualdades sean moneda corriente en nuestro país hasta que llegaron Perón y Eva, y lo mismo pasó con Néstor y con Cristina para las nuevas generaciones. Ese odio se tiene que combatir con amor y con argumentos, con proyectos reales y concretos, siempre parados del lado que nos mostró Eva: estar con los más humildes y los postergados, y el empoderamiento del trabajador y el movimiento obrero como interlocutora válida, porque entendió que tenemos que tener trabajo, pero con derechos, sin explotación. En aquel entonces, 100 familias argentinas manejaban los destinos de 14 millones de argentinos. Hoy, esas 100 familias siguen manejando el destino de 45 millones", añadió la diputada provincial.

