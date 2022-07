El Violeta enfrenta al Cervecero desde las 15.00 horas con la necesidad de revertir la pobre imagen que dejó en Mendoza y de sumar puntos para salir de la zona de descenso. Al mismo tiempo, siguen las dudas sobre la continuidad de Basualdo y Cardozo en el club, aunque "el Nene" negó su alejamiento. "Estamos empezando un proyecto muy grande", aseguró. Cuando parecía que aquel derechazo de Braian Camisassa en el epílogo del partido frente a Nueva Chicago abría una nueva etapa en esta difícil temporada que está atravesando en la Primera Nacional, Villa Dálmine volvió a dar pasos hacia atrás: en lo deportivo sufrió una dura derrota en su visita a Deportivo Maipú, mientras en lo institucional se generó un clima de incertidumbre que le aporta todavía más dudas a este complicado presente. Y en ese contexto recibirá esta tarde a Quilmes. El rápido alejamiento del "sponsor" (Natalia Astiz) anunciado en campaña habría generado un cortocircuito entre la Comisión Directiva encabezada por Alfredo Lista y el manager deportivo José Horacio Basualdo. Al mismo tiempo, esto podría decantar en la llegada de un "nuevo grupo inversor" y la salida del club del "Nene" y, por consiguiente, también de Raúl Cardozo, el DT que llegó de la mano del propio Basualdo al día siguiente del triunfo en las elecciones. Sobre estas versiones que circularon con fuerza desde antes del partido frente a Deportivo Maipú en Mendoza, nada se ha aclarado desde la Comisión Directiva. En cambio, Basualdo habló ayer con FM Radio City y desestimó su salida de la institución: "Nos vamos a quedar los cuatro años que nos corresponden y tenemos intención de estar también otros cuatro años más. Estamos empezando un proyecto muy grande", aseguró. Y aunque señaló que todavía no ha arreglado su contrato con el club, remarcó que cualquier rumor sobre un alejamiento suyo "será mentira siempre". En cuanto a lo deportivo, el Violeta está obligado a revertir la pobre imagen que dio el viernes en Mendoza. Y también a sumar para tratar de salir de la zona descenso, aunque podría ganar y mantenerse igualmente en el anteúltimo puesto. Para este compromiso, "Pacha" debe realizar una modificación obligada por la suspensión de Fernando Moreyra (cinco amarillas). Facundo Gómez será su reemplazante, aunque el DT también probó otras variantes con Nicolás Bertochi, Ezequiel D´Angelo y Nadir Zeineddin (ante Maipú ingresaron en el ST). En cambio, Ramiro Arias, Rafael Sangiovani, Laureano Tello y Juan Pablo Zárate siguen afuera por sus respectivas lesiones. Así, la probable formación para recibir esta tarde al Cervecero sería: Alan Sosa; Agustín Solveyra, Facundo Gómez, Gabriel Pusula, Diego Martínez; Nicolás González, Braian Camisassa, Olguin o Bertochi, Francisco Molina; D´Angelo o Zeineddin y Federico Haberkorn. La nómina de convocados se completa con Francisco Salerno, Agustín Alberione, Jeremías Kruger, Valentín Carlucci, Franco Costantino, Francisco Nouet, Federico Martínez y Juan Cruz Franzoni. Por su parte, Quilmes llegará a Campana sin desgaste porque el pasado sábado se suspendió (por niebla) su encuentro frente a Belgrano de Córdoba. Y arribará, también, con la misma formación que tenía prevista el DT Walter Coyette para ese duelo. Por eso, la visita saldrá hoy a la cancha con Esteban Glellel; Rafael Barrios, Rodrigo Moreira, Fernando Evangelista, Emanuel Moreno; Kevin López; Camilo Machado, Julián Bonetto, Iván Colman, Axel Batista; y Federico González. El partido, correspondiente a la 16ª fecha, comenzará a las 15.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini, con arbitraje de Mario Ejarque.



D´ANGELO PODRÍA TENER SU PRIMERA TITULARIDAD DESDE LA LLEGADA DE CARDOZO.



EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 22. En 21 partidos, Villa Dálmine consiguió 3 victorias y Quilmes logró 10. Igualaron 8 veces. El conjunto Violeta marcó 15 goles, mientras el Cervecero convirtió 27. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 10 veces: Villa Dálmine ganó un encuentro (5 goles) y Quilmes ganó 4 juegos (10 goles), Empataron en 5 ocasiones. EL ULTIMO ENCUENTRO. El sábado 2 de noviembre de 2019, por la 11ª fecha del Campeonato 2019/20 de la Primera Nacional, Villa Dálmine se impuso 2-1 como visitante con goles de Alan Picazzo y Germán Lesman. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El sábado 20 de octubre de 2018, por la 7ª fecha del Campeonato 2018/19 de la Primera Nacional, empataron 1-1 con goles de Ijiel Protti y Tomás Blanco. APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 3 partidos sin perder como local ante Quilmes, con una victoria y dos empates. La última caída en Campana se remonta al domingo 25 de febrero de 1990, por la 28ª fecha del Nacional B 1989/90: fue 3 a 2, con goles de Daniel Robina y José Luis Irazoqui para el campanense; y de Emilio Kalujerovich, Marcelo Ruffini y Abel Blasón para el Cervecero. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE LOCAL DE 1981 Fue el sábado 28 de marzo, por la 6ª fecha del Campeonato de la Primera B. La síntesis fue la siguiente: VILLA DALMINE (0): Armando Darío Bignone; Carlos María Pintos, José Luis Schaer, Osvaldo Miguel Carrica y Antonio Carlos Mazziotti; Mario Ramón Contte, José María Gutiérrez y Héctor Bernabitti; Narciso Facundo Gallardo, Héctor Fernández y Alfredo Letanú. DT: José Bernabé Leonardi. QUILMES (0): Hugo Tocalli; Ricardo Fertonani, Horacio Milozzi, Heriberto Recavarren y Ricardo Lupo; José Ángel Ubeda (Horacio Bianchini), Jorge Gáspari y Miguel Batalla; César Lorea, José Luñiz y Hugo Lacava Schell (Daniel Severiano Pavón). DT: José Luis Yudica. EXPULSADO: ST 38m Alfredo Letanú (VD). CANCHA:Villa Dálmine. ÁRBITRO: Francisco Oscar Lamolina. ESTUDIANTES (BA) VENCIÓ A BROWN (A) Anoche, en el inicio de la 26ª fecha, Estudiantes de Buenos Aires le ganó 1-0 como local a Brown de Adrogué. De esta manera, los dirigidos por Walter Nicolás Otta recuperaron terreno en su objetivo de clasificar al Reducido por el segundo ascenso (había sufrido seis derrotas en sus anteriores nueve presentaciones). En cambio, el Tricolor sufrió su cuarta caída en las últimas cinco fechas y sigue perdiendo escalones en la tabla de posiciones. Hoy se jugarán catorce encuentros de esta 26ª jornada: Termperley vs Alvarado (15.00), Flandria vs Almagro (15.00), Gimnasia de Jujuy vs Nueva Chicago (15.00), Villa Dálmine vs Quilmes (15.00), Deportivo Riestra vs Ferro Carril Oeste (15.00), San Telmo vs Agropecuario (15.30), Gimnasia de Mendoza vs Instituto (15.35), Almirante Brown vs Deportivo Maipú (19.00), Güemes vs Mitre (19.00), Atlanta vs Defensores de Belgrano (19.30), All Boys vs Sacachispas (20.05), Santamarina vs Chacarita (20.30), Chaco For Ever vs Tristán Suárez (21.00) y Belgrano vs Independiente Rivadavia (21.35).