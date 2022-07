Julio Carreras

A partir del siglo XVI los Mapuches o araucanos fueron penetrando desde Chile y de a poco se fueron extendiendo por la Patagonia y las pampas argentinas, sometiendo, robando y asesinando los verdaderos ocupantes de esas tierras. Los araucanos, hoy denominados mapuches, llegaron a la Argentina allá por 1830, cuando la Nación Argentina era ya independiente y soberana. Por lo tanto, fueron invasores. El primer grupo de invasores los constituyeron aproximadamente unos 100 indígenas capitaneados por Yanquetruz. Los mapuches ingresan cuando el caballo, que es el instrumento bélico que los españoles incorporan a América, les permite transformarse de agricultores en corredores, en cazadores. E ingresan en nuestro país y se transforman los mapuches, en saqueadores, sometiendo a las poblaciones originarias de nuestro territorio. Por tercera vez en estas columnas nos dedicamos al tema de las incursiones de forajidos extranjeros que atacan a ciudadanos argentinos afincados en distintas zonas de nuestra Patagonia y turistas. Hablamos de inseguridad en distintas localidades del resto del país y nos asombramos y nos sentimos avasallados por todo tipo de delincuencia. Y en nuestro Sur tenemos organizaciones criminales que son amparadas por quien sabe que poder político, por lo cual cometen actos delictuales de toda índole contra bienes y personas, públicos y privados, sin que nadie tome medidas para impedirlo y poner entre rejas a los delincuentes. Nos encontramos ante una posición desechada por el mundo democrático, anarquistas que buscan la defensa de esas culturas para destruir las nacionalidades, lo que es un disparate porque entonces los visigodos romperían con España, los francos con Francia… y los indoeuropeos con toda Europa. ¿A algún grupo anarquista se le permite en cualquier país Republicano o Monárquico atacar los símbolos de la nacionalidad del territorio dentro de sus fronteras? Está comprobado que los Mapuches no son "originarios" del territorio de la Nación Argentina. Nuestros antiguos Tehuelches, los "patagones", eran los aborígenes que había en nuestro territorio. Quien habló esta lengua por última vez fue el antropólogo Rodolfo Casamiquela, que la aprendió de la familia Cual. La gran invasión araucana comenzó allá por 1833 y dirigida por el lonco (cacique según los mapuches) chileno Juan Calfucurá al que lo nombraban como el "Napoleón de las Pampas" hasta su muerte en 1873. Sus seguidores chilenos indios incendiaban casas y campos, degollando a todos los varones, robando mujeres por las que pedían rescate y llevando arreos de hasta 50.000 vacunos que luego vendían en Chile. Eran guerreros y saqueadores por naturaleza e hicieron prácticamente desaparecer al tranquilo y trabajador pueblo tehuelche desapareciendo incluso su lengua ancestral. Y ante falta de tropas Argentinas se transformaron en invasores y usurparon la cordillera del territorio argentino, poniendo a Santiago Reuquecura, hermano de Juan Calfucurá a cargo de una fuerza de miles de lanceros a caballo para cuidarla. Bartolomé Mitre y Estanislao Zeballos con sus textos y cartas, junto con documentos de Juan Manuel de Rosas, que son de la época, determina la inexistencia de la palabra mapuche, se habla sólo de pampas, puelches, ranqueles, etc. La palabra mapuche se adoptó en 1950 y el sitio Mapuche Link tiene domicilio en Bristol, Inglaterra. Los llamados "mapuches" son descendientes de chilenos y tienen los mismos derechos y deberes que cualquier extranjero que venga a habitar el suelo argentino, debiendo respetar nuestra soberanía y los emblemas de nuestra patria, que tantas veces han ultrajado. A estas alturas ya debemos empezar a considerar que estamos ante un terrorismo de estado que debe ser perseguido como tal en defensa de nuestra soberanía por nuestros dirigentes y aplicar la legislación vigente comenzando desde nuestra Constitución Nacional, y reconocer que las acciones que se están realizando en nuestro territorio ya son francos ataques a los ciudadanos y a los habitantes afincados que están colaborando con el engrandecimiento del país, y deben ser reconocidos como delitos contra nuestra soberanía y aplicar las leyes que corresponden como terrorismo de estado. Señores, cumplan con su deber, el no hacerlo podrían ser pasibles de llegar a ser juzgados por incumplimiento en los deberes de funcionarios públicos y traidores a la Patria.- Fuentes: Wikipedia; R.Hanglin; The Mapuche Nation, Bristol, Inglaterra. Comunidades Mapuches acusaron como terrorista el grupo RAM.-