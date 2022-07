Vibramos juntos, que no es poco

Como siempre, los encuentros con seres queridos son placenteros. Nos proveen de un plus de energía amorosa para seguir transitando una realidad conflictiva. La presentación de "Los jueves y Alicia", mi último libro de poemas, en la Biblioteca Jean Jaures fue eso y mucho más... La palabra poética fue la que nos convocó, nos reunió y nos hizo disfrutar y emocionar, porque ella sola es la que puede llegar a tocar esos puntos sensibles que, muchas veces, se nos escabullen en la vorágine cotidiana. Nos funde la piel y nos deja al descubierto ese lugar tan íntimo, ese lugar que ni nosotros mismos solemos recordar que está ahí, palpitándonos. ¡Y ahí se produce la magia! ¡Y vibramos juntos en ese instante! La música del maestro Hugo Correa, camino directo al corazón con su voz y la de Majo Gudiño. La sutil pintura de la artista plástica María Adela Rojas. La composición fotográfica de Claudia Taranto. Las palabras increíbles de Carina Scaramozzino, de Mireya Ribas Medal y Emilia Monteros. Las voces amigas de amigas queridas interpretando mis poemas, Felisa, Mariela, Karina Mariana. El descubrir a dos jóvenes y talentosos poetas como Ezequiel Fernández y Salomé Valmala. La presencia de mi amiga Estela, hermosa y feliz por esa tarde-noche compartida. Mi hija Daniela, como siempre, sosteniendo mis andanzas literarias. Los que enviaron sus buenos augurios porque, por diferentes razones, no podían asistir. El estar y la escucha de todos los colegas escritores, las amigas lectoras y de la vida a lo largo de los últimos 23 años en Álgebra y Fuego, queridos compañeros de SADE Campana, los talleres de Zárate que coordina la Profesora Emilia Monteros, CAL representado por el famoso matrimonio de Hebe Andurrel y Raúl Berra, infaltables de las letras del pago chico, el poeta Marino Fabianesi, de San Pedro, a todos gracias por haber estado acompañándome. Y la cálida recepción de ustedes, los que siempre acompañan, alientan y estimulan con sus comentarios y devoluciones, con su enorme cariño, esta pasión que me lleva en andas desde hace casi toda mi vida. La Editorial Maxbrod, con Irina Santroni a mi lado, en diligente cuidado y con Cristián Trouvé encargado de la venta y entrega de los libros… Todo y todos haciendo posible, lo que siempre es mi intención en la presentación de un libro: Celebrar la vida y la palabra. Bueno, no todos. Lamentablemente la Municipalidad de Campana no cumplió con lo prometido a la Editorial que auspiciaba esta presentación: el equipo de música, imprescindible para la actuación del Maestro Correa y Majo Gudiño y el dispenser de agua caliente. El Director de teatro Mauro Montero facilitó su equipo, solucionando generosamente la catástrofe. Y quien escribe esto, docente de escuela pública por más de 30 años, previendo algún olvido, pidió a sus amigas que llevaran termos con agua caliente y así todo el que quiso, pudo tomar la infusión deseada. Por último, y para no terminar con mala vibra, reservo el agradecimiento para la Biblioteca Popular Jean Jaures y para Andrés Gulfo, quien facilitó el histórico espacio, recientemente refaccionado y con toda la belleza de su historia, para recibirme y recibirlos a ustedes, celebrando este encuentro compartido con mi libro de poemas "Los jueves y Alicia".

La biblioteca popular Jean Jaures el sábado 23 por la tarde, durante la presentación de “Los jueves y Alicia".