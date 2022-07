P U B L I C







Alejandra Dip Kan, fuerza vital, despertar del instinto, contacto con lo terrenal y lo material, energía kundalini, constancia, voluntad, supervivencia, esfuerzo, adaptabilidad. Expandirte al máximo de tus capacidades Animal de poder: serpiente. Piedra: lapislazuli. Revelación- fuerza emergente- la que hace aparecer las cosas. Kan pasional - intensa - eléctrica. Día fuerte, rápido, adaptarse a velocidad luz!! Evitemos enroscarnos. Si estamos en eje abunda la sinceridad, el poder , la autoridad, también, la justicia, la verdad y la paz. Día para pedir el retorno de la persona amada, pedir por la pareja, para poder reconciliarnos, para poder dejar los enojos atrás, recuperar la seducción, la pasión, la sensualidad. Energía netamente sexual. Tenemos que adecuarnos a las circunstancias, ir mutando, cambiando de acuerdo a lo que la vida actual va pidiendo, no obsesionarse, no enroscarse en pensamientos que dan vueltas y vueltas y vueltas y no ofrecen salidas ,ni avances. la deidad del cielo, nos dice que el cielo es el límite, va a la conquista, quiere ganar territorio, así que si eso lo llevamos a la parte afectiva, hoy podemos estar muy conquistadores, y seductores, si lo vemos del lado de los negocios, estar estratégicamente preparados para crecer y hacer las cosas bien, queriendo prosperar. La serpiente nos propone liberar las represiones o tabúes sexuales. nos da hoy la posibilidad de cambiar los pensamientos. Energía que multiplica las cosas buenas, energía ágil. Representa sinceridad, equilibrio, poder, autoridad siempre y cuando las canalizamos de manera positiva. Es una de las 4 patas del sistema maya, es la tesorera, suma, multiplica, nunca resta, ni divide, "divide y reinarás". Nos pide un cambio de piel constante, un morir y un renacer. La serpiente es muy materialista , cuando no está en eje, pensar todo el tiempo en el dinero, en las cosas materiales, nos puede tener muy manijeados y sin poder parar. Dejar de estar hablando todo el tiempo en las cuentas y cómo resolver los problemas económicos, vaciar un poco la mente y avanzar en este cambio, libre de pensamientos recurrentes y obsesivos. Apaga la tele, aunque en argentina sean momentos difíciles desde lo económico estar al pendiente puede traerte emocionalidad negativa.



