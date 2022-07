P U B L I C







Me puse a secar una remera con el ventilador, tenía planeado llevar esa y no se alcanzó a secar. Mientras flameaba, pensaba cómo las circunstancias pueden cambiar las esencias de las cosas. Parece rebuscado lo que estoy diciendo, pero es extremadamente sencillo y hasta obvio. Por ejemplo: Una tapita de gaseosa empareja la mesa, una remera vieja hace de trapo de piso, una lapicera sirve para hacer burbujas, una escoba utilizada de guitarra eléctrica, un par de llaves suenan como sonajero, etc. Entonces me acordé de los carnavales en la casa de la Nona y de cómo cambiábamos el juego para divertirnos. Cuando uno es chico reconoce lo que le gusta, lo que le hacen bien y rápidamente aprende a cuidarlo, eso hacíamos con las bombitas de agua que eran dos o tres para cada uno. Las inflábamos a medias, no mucho porque se rompían muy rápido. Si alguien la inflaba mucho era un signo claro que no sabía jugar con las bombitas, porque era una obviedad que se rompían enseguida. Llenas de agua en su justo tamaño, la dejábamos en un balde con agua, ese era el juego con las bombitas. Los más grandes lograban atarlas con una burbuja de aire adentro, quedaba divertido eso. Cada tanto había que revisar el balde y corroborar que no se hayan roto. Se podía sostener en la mano con extremo cuidado solo por unos momentos y muy atentos, porque con un mínimo descuido o con el simple calor de la mano se corría el riesgo de pasar el resto del día sin bombitas, envidiando los globitos de agua de los otros dentro del balde. Creo que fue una manera ocurrente de transcurrir los días de carnaval, se la pasaba muy bien. Bueno, entre utilidades y circunstancias, me colgué pensando para qué otra cosa podría ser útil el ventilador y se me ocurrieron varias cosas: Secar al perro después de bañarlo, enfriar el café con leche, entre otras; pero la que más me gustó fue la idea de sacarle una foto para actualizar mi perfil de Facebook.