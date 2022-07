Gilda M. Spadavecchia Médica Especialista en Oncología M.N.: 108.221 M.P.: 56.057





Guillermo D. Horrisberger Médico Cirujano MN 117315 MP 58749

Los tumores de cabeza y cuello son los canceres que afectan la laringe, faringe, boca, cavidad nasal, y glándulas salivales. Es más común en hombres que en mujeres y predominan en mayores de 50 años. Los principales factores de riesgo son el uso de tabaco (tanto la exposición pasiva como el tabaco que se mastica) y el consumo de alcohol. Cuando se asocian los dos, aumentan más el riesgo que cada uno por separado. Otros factores pueden ser la infección por el virus del papiloma humano (HPV, sobre todo el tipo 16), la falta de higiene y salud dental, y la exposición a Virus Epstein Barr. Exposición laboral: las personas que trabajan en construcción, con metales, textiles, cerámica, madera o alimentos pueden tener un riesgo mayor. Los síntomas pueden variar según el sitio afectado: - Cavidad oral: Lesiones en la boca persistentes (manchas blancas o rojas, llagas, etc.). Dolor o sangrado en la boca. - Faringe: Dolor de garganta que no desaparece. Dificultad para tragar. Dolor de oídos o zumbidos. - Laringe: Cambios en la voz o ronquera. Dolor de oídos. Dolor al tragar. - Senos paranasales y cavidad nasal: Sinusitis que no resuelve con tratamiento médico. Dolor de cabeza frecuente. - Glándulas salivales: Un bulto en el cuello o en una zona de la cara debajo del mentón o mandíbula. Adormecimiento o parálisis de músculos de la cara. El diagnóstico depende del sitio afectado, se puede valorar mediante simple exploración de la boca (labios, paladar, encías, lengua) o palpación del cuello. Otras veces mediante fibroscopías, resonancias, tomografías o PET TC FDG. Siempre es necesaria la biopsia para confirmarlo. Para el tratamiento se requiere un equipo multidisciplinario el cual incluya cirugía de cabeza y cuello, oncología, radioterapia, patología, otorrinolaringología, nutrición, fonoaudiología, kinesiología, odontología, psicooncología. Los tratamientos pueden ser cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida a un blanco específico o inmunoterapia; solos o en combinación entre ellos, cada conducta será individualizada. Además del tratamiento, muchas veces es importante que el paciente tenga acompañamiento en la rehabilitación posterior a este. La prevención incluye el cuidado de la salud de la boca (personal y por odontología), realizar controles médicos periódicos y evitar aquellos factores de riesgo, principalmente tabaco y alcohol, además de la vacunación contra el HPV. Como en la mayoría de los tumores de cualquier estirpe, los hábitos higiénicos dietarios previenen este tipo de tumores, debemos hacer hincapié en la prevención primaria.





Gilda M. Spadavecchia, Médica Especialista en Oncología M.N.: 108.221 M.P.: 56.057 // Guillermo D. Horrisberger, Médico Cirujano MN 117315 MP 58749 // Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606