Se puso en ventaja en su primera llegada del ST y después defendió la diferencia con firmeza, hasta que Francisco Nouet, a los 49 minutos, cerró la victoria con un golazo. El próximo domingo visita a Independiente Rivadavia en Mendoza. Pelear el descenso es desgastante. Sobre todo, desde lo mental. Porque cuando un equipo con más limitaciones que virtudes no encuentra respuestas claras y pierde la confianza como tal, queda a la deriva y depende casi exclusivamente de manotazos de ahogado. Esa imagen fue la que Villa Dálmine construyó entre la agónica victoria sobre Nueva Chicago y la paupérrima presentación en Mendoza frente a Deportivo Maipú. Y esa imagen fue la que logró borrar ayer en su triunfo ante Quilmes, porque tuvo la actitud y el espíritu que se le demanda a un conjunto que se juega la permanencia. Y en esa actitud, que surgió luego de una semana de muchos rumores y versiones en torno a la conducción del proyecto deportivo del club, el Violeta justificó el 2-0 frente al Cervecero. Claro está: también contribuyó la efectividad ofensiva que tuvo en el segundo tiempo y la tibieza de un rival que manejó mucho el balón, pero no supo nunca cómo lastimar. Pero la actitud estuvo siempre y le permitió, incluso, soportar y superar un arbitraje de Mario Ejarque que lo empujó contra su arco. Hubo también una corrección de Raúl Cardozo: después de sufrir siete goles en dos partidos, el DT apostó por nombres y un esquema que le permitieran cubrir mejor los espacios en campo propio (4-4-1-1, con un "doble 5" defensivo). Así resguardó a la última línea, que esta vez ofreció firmeza para defender y rechazar. Y así se creció también la tarea de Alan Sosa (cuarta valla invicta). Esta apuesta le quitó volumen ofensivo, aunque en la primera parte, González y Molina fueron opciones por su velocidad y dispusieron de las mejores oportunidades. Mientras en el complemento, cuando la merma física lo alejaba del arco rival, Villa Dálmine encontró la ventaja, justamente, en una transición ofensiva que involucró a ambos jugadores. Y una vez que tuvo esa ventaja, se acentuó esa actitud colectiva que tuvo el equipo para defenderla hasta que Nouet construyó el golazo que coronó una tarde ideal. Porque, además, perdió Flandria y eso permitió que el Violeta salga del anteúltimo puesto después de mucho tiempo. Un combo que dejó momentáneamente de lado el clima de incertidumbre en torno a la continuidad del proyecto que, en lo que se refiere al fútbol profesional, inició José Horacio Basualdo (no se lo vio en la cancha) junto a Cardozo, quien sumó 7 de los 9 puntos que disputó como local y se convirtió en el primer DT que logra dos victorias con el equipo en este campeonato (aunque ayer, llamativamente, se fue del estadio sin hablar con la prensa). Ahora, más allá de lo que se resuelva, el desafío de los jugadores será mantenerse en la senda positiva, teniendo en cuenta que después de cada una de las victorias anteriores de esta temporada, Villa Dálmine fue goleado por el rival de turno. El próximo domingo, frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, será la oportunidad de dejar atrás esta racha. EL PARTIDO Cardozo dispuso dos cambios en la formación titular: Facundo Gómez reemplazó al suspendido Moreyra (cinco amarillas), mientras Ezequiel D´Angelo ingresó en lugar de Francisco Nouet. Así, "Pacha" modificó el sistema táctico sensiblemente, tanto por el esquema como por las características de los jugadores que utilizó. Olguin y Camisassa se plantaron como "doble 5" de corte, mientras D´Angelo se paró por delante de ellos, con González y Molina abiertos sobre las bandas y Haberkorn como centrodelantero. En el arranque, los dos equipos intentaron ser prolijos en la administración del balón, aunque fue Quilmes el que se sintió más cómodo con la tenencia, por la idea que Walter Coyette siempre trata de imprimirle a sus dirigidos. En cambio, el Violeta dependía más de la claridad que tuviera D´Angelo para involucrar a sus compañeros y, especialmente, de las intervenciones de Molina, siempre presto para desequilibrar por izquierda. De hecho, el zurdo generó un interesante tiro libre y la temprana amonestación de Barrios (jugó como lateral derecho), pero también llegó con un remate que cruzó toda el área chica rival y con otro disparo de media distancia que hizo lucirse al arquero Glellel contra su palo izquierdo. Sin embargo, el principal dominio del balón y del territorio le pertenecía al Cervecero, aunque sus avances se diluían en las inmediaciones del área (tampoco aprovechó un buen tiro libre que tuvo sobre el borde del área). Pero con una tenencia prolija y paciente (buena tarea del tándem López-Colman), profundizando casi siempre por su izquierda, lograba llevar al Violeta a su campo y generaba que Haberkorn quedara muy solo arriba. Y por sus características, ese juego se le hizo muy complicado al centrodelantero. Por eso, su mejor intervención fue, ante su habitual soledad, un remate de 40 metros para tratar de sorprender el adelantamiento del arquero visitante. En este contexto, lo más peligroso de la primera parte se dio a los 40 minutos. Primero, de contra, González escapó por derecha y antes de entrar al área sacó un remate cruzado que Glellel manoteó contra su palo derecho. Y en la continuidad de la jugada, llegó un centro de D´Angelo que Haberkorn no alcanzó a conectar de lleno, pero la pelota le quedó servida por el segundo palo a González, cuya volea de primera salió con mucha potencia, pero apenas ancha. Así se fue un primer tiempo en el que Quilmes fue demasiado "light" para lastimar a un Violeta que retrocedía mucho para defender, pero que era más peligroso que su rival cuando tomaba velocidad. El segundo tiempo inició con esa misma tónica, pero con más imprecisiones que aciertos. El Cervecero fue todavía más "light", mientras en Villa Dálmine se fueron apagando D´Angelo y, sobre todo, Molina. Entonces, lo más peligroso de los primeros 15 minutos fue un desvío poco ortodoxo de Machado que salió cerca. En esta situación, Coyette movió el banco y metió tres cambios juntos buscando variantes. Y del otro lado parecía existir la misma necesidad, pero Cardozo lucía más cauteloso con un planteo que estaba perdiendo rendimiento físico (la visita llegó sin desgaste al encuentro, mientras el elenco campanense lo hizo de un trajinado viaje a Mendoza). Y a los 17, cuando el "Pacha" ya tenía preparadas dos modificaciones, todo cambió: Camisassa salió a presionar con buen timming y recuperó en mitad de cancha; D´Angelo puso a correr por izquierda a Molina, quine lanzó un centro bajo que Haberkorn no logró anticipar, pero en ese movimiento hizo dudar a los defensores y a Glellel y la pelota llegó limpia al segundo palo, por donde apareció González para empujarla sin oposición al fondo de la red. El gol llevó a Quilmes al terreno de los nervios y el apuro; y al Violeta, a plantarse decididamente en campo propio. Pero esta vez se defendió con acierto, a pesar que, por momentos, cometió demasiadas faltas (Ejarque estuvo siempre predispuesto a sancionar los roces en favor del visitante y fue inclinando también la cancha). Sin embargo, Sosa, los marcadores centrales y todos los que poblaban el área en cada pelota parada rechazaron con firmeza esos envíos. Así, el mayor problema de los dirigidos por Cardozo fue que se desentendieron de la pelota por completo: resignaron cualquier intento de tenencia para tratar de descansar en campo ajeno. Por eso, el sufrimiento se acentuó hasta los 49 minutos, cuando Nouet sí se animó a jugar en terreno contrario y construyó un golazo inolvidable: amagó a irse al córner, pero enganchó a último momento hacia al área y desde un ángulo cerrado pinchó el balón a tres dedos por sobre el achique de Glellel. Fue el broche de oro para una victoria enorme que, después de mucho tiempo, le permite a Villa Dálmine salir de la zona de descenso. Fue, también, una demostración que este equipo, a pesar de sus limitaciones, puede lograr mejores resultados que los que viene obteniendo. Y con esa mentalidad deberá enfocarse en lo que viene.

NICOLÁS GONZÁLEZ INCIA EL FESTEJO DE SU GOL: FUE EL 1-0 A LOS 17 DEL ST, TRAS UN CENTRO BAJO DE MOLINA.



SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (2): Alan Sosa; Agustín Solveyra, Facundo Gómez, Gabriel Pusula, Diego Martínez; Nicolás González, Braian Camisassa, Gino Olguin, Francisco Molina; Ezequiel D´Angelo y Federico Haberkorn. DT: Raúl Cardozo. SUPLENTES: Francisco Salerno, Agustín Alberione, Jeremías Kruger, Nicolás Bertochi, Franco Costantino, Francisco Nouet, Federico Martínez y Juan Cruz Franzoni. QUILMES (0): Esteban Glellel; Rafael Barrios, Rodrigo Moreira, Fernando Evangelista, Emanuel Moreno; Kevin López; Camilo Machado, Julián Bonetto, Iván Colman, Axel Batista; y Federico González. DT: Walter Coyette. SUPLENTES: Horacio Ramírez, Matías Cortave, Iván Erquiaga, Federico Tevez, Hernán Lamberti, Santiago López García, Mario Sanabria, Tomás Blanco y Mariano Pavone. GOLES: ST 17m Nicolás González (VD) y 49m Francisco Nouet (VD). CAMBIOS: ST 13m García x Bonetto (Q), Sanabria x Colman (Q) y Pavone x González (Q); 24m Nouet x D´Angelo (VD), Alberione x González (VD), Kruger x Martínez (VD), Blanco x Machado (Q) y Erquiaga x Moreno (Q); 30m Bertochi x Molina (VD); y 39m Zeineddin x Haberkorn (VD). AMONESTADOS: Haberkorn, Martínez, Bertochi y Camisassa (VD); Barrios (Q). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Mario Ejarque.

"PANCHO" NOUET ENGAÑÓ A TODOS Y EN VEZ DE IRSE PARA EL CÓRNER, SE METIÓ EN EL ÁREA Y DEFINIÓ PINCHADO, A TRES DEDOS, AL MEJOR ESTILO ÁNGEL DI MARÍA. CON ESE GOLAZO SENTENCIÓ LA HISTORIA FRENTE A QUILMES.





EL FESTEJO DE FRANCISCO NOUET CON BERTOCHI TRAS SU GOLAZO.





UN QUITE DE CAMISASSA INICIÓ LA JUGADA QUE LE PERMITIÓ A VILLA DÁLMINE ABRIR EL MARCADOR. DESPUÉS, EL VOLANTE LLEGARÍA A LA QUINTA AMARILLA.



GÓMEZ: "ERA LO QUE VENÍAMOS BUSCANDO" El marcador central, que volvió a la titularidad, destacó que el equipo estuvo "firme" en defensa y concretó sus oportunidades en ataque. Después de haber sido suplente por primera vez en la temporada (ante Deportivo Maipú sufrió la goleada desde el banco), Facundo Gómez regresó a la titularidad y volvió a calzarse la cinta de capitán. Y fue el más destacado de la sólida tarea que tuvo la última línea de Villa Dálmine en el triunfo de ayer ante Quilmes. "Era lo que veníamos buscando: estar firmes atrás y concretar las oportunidades que generemos. Terminar con la valla en cero era una deuda pendiente que teníamos. Por suerte lo conseguimos en un momento muy necesario y ante un rival que, aunque no viene bien, tiene jugadores de jerarquía y un técnico que propone un fútbol ofensivo", señaló el marcador central a la salida de los vestuarios. -Hoy pareció que jugaron con los dientes más apretados que nunca. ¿Puede ser? -Puede ser, puede ser. A veces también pasan cosas internas que la gente no sabe y que nosotros las padecemos adentro. No son excusas, pero a veces juegan. Nosotros sabíamos que nos teníamos que aislar de todo eso, pensar en nosotros, en el club y en nuestro objetivo. Para mí, tenemos equipo para estar más arriba en la tabla. Y creo que todavía estamos a tiempo de mejorar la campaña y afianzarnos, sobre todo si jugamos como en este partido, con los dientes apretados, como decís vos. Así creo que vamos a sacar los puntos para estar más tranquilos hacia el final del torneo. -¿Cómo vivieron todos los rumores que se sucedieron en los últimos días respecto a la continuidad de Basualdo y Cardozo? -Pega, pega porque el técnico es un compañero de trabajo. Eso nos llega a todos y genera intranquilidad. Entonces, a veces, se pierde el foco. Pero por suerte, hoy pudimos concentrarnos en el partido, hacer un buen partido y conseguir el triunfo que tanto queríamos. LA PERMANENCIA, AL ROJO VIVO Esta 26ª fecha avivó la pelea por la permanencia, luego de las victorias de Villa Dálmine y Santamarina, los dos equipos que marchaban en el fondo de la tabla. Con su triunfo 2-0 sobre Quilmes, el Violeta salió de la zona roja y hundió a Flandria, mientras que el elenco de Tandil volvió a sumar de a tres (2-1 a Chacarita como local) y apretó más la parte baja de la tabla: hoy, 13 equipos están separados en apenas seis puntos. De ese grupo, la peor parte del miércoles se la llevó Flandria: perdió 3-0 como local ante Almagro y quedó en puesto de descenso, con los mismos 21 puntos que ahora tiene Santamarina. También perdieron Sacachispas (2-1 con All Boys en Floresta), Tristán Suárez (1-0 con Chaco For Ever como visitante), Nueva Chicago (2-0 con Gimnasia en Jujuy), Atlanta (2-0 en Villa Crespo ante Defensores de Belgrano) y Quilmes (2-0 en Campana). En tanto, empataron Temperley, Alvarado (0-0 entre sí) y San Telmo (0-0 con Agropecuario). Y hoy juegan Atlético de Rafaela (recibe a Guillermo Brown) y Deportivo Morón (local ante Estudiantes de Río Cuarto). En la otra punta de la tabla, los dos de arriba no pudieron ganar. Belgrano igualó 1-1 como local ante Independiente Rivadavia (próximo rival de Villa Dálmine), mientras Instituto cayó 2-0 ante Gimnasia de Mendoza. Por ello, San Martín de Tucumán podría ser nuevamente escolta si hoy vence a su homónimo sanjuanino. Finalmente, entre los partidos programados ayer, Almirante Brown superó 2-1 a Deportivo Maipú como local, mientras Deportivo Riestra vs Ferro Carril Oeste fue suspendido por la intoxicación que sufrió parte del plantel de Caballito.

