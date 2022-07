P U B L I C



La campanense ganó ayer la prueba de 1.500 metros libres en el Campeonato Absoluto de ese país: registró un tiempo de 16m43s70 y estableció una nueva plusmarca de categoría Cadete para nuestro país. La Selección Juvenil de Natación inició ayer su segundo compromiso de la gira europea que está desarrollando como preparación para el Campeonato Mundial Junior que se realizará en Lima (Perú), del 30 de agosto al 4 de septiembre. Después del Campeonato Absoluto de Verano de España llegó el turno del Campeonato Absoluto de Portugal, donde la campanense Agostina Hein (14 años) tuvo un comienzo brillante. La nadadora de nuestra ciudad participó de la prueba de 1.500 metros libres y no solo conquistó la medalla de oro, sino que además estableció un nuevo récord argentino para la categoría Cadete.

Hein completó la distancia en 16 minutos, 43 segundos y 70 centésimas (16m43s70) y bajó el registro de 16m44s12 que había establecido la cordobesa Malena Santillán la semana pasada en Barcelona (ayer no pudo competir por una molestia en el hombro). De esta manera, las dos mayores promesas de la natación argentina (ambas son categoría 2008) bajaron con apenas días de diferencia el récord que la barilochense Anna Hussmann (16m51s44) había logrado en septiembre de 2019, durante su participación en el Campeonato Mundial Junior de Budapest (por entonces, la rionegrina ya tenía 15 años). En esta oportunidad, Agostina nadó los primeros 100 metros en 1m02s84 (30s24 y 32s60 en los primeros dos parciales) y, de allí en más, tuvo una enorme regularidad: todos los demás parciales los completó en 33 segundos y centésimas. Y si bien no pudo realizar un gran remate en los últimos 50 metros (33s16), igualmente triunfó con siete segundos de diferencia sobre la segunda, la española Jimena Pérez Blanco (24 años), representante del Club de Natación de Barcelona y con experiencia en Mundiales y Tokio 2020. El podio lo completó otra nadadora con experiencia olímpica: la portuguesa Angelica André (28 años, del FC Porto, quien quedó a más de 10 segundos de Hein). Hoy, en la continuidad de este Campeonato Absoluto de Portugal que se desarrolla en Oeiras, Agostina participará de la prueba de 200 metros libres (Eliminatoria y Final). Luego, el viernes competirá en los 400 metros libres y el sábado, en los 800 metros libres.

"ESTAMOS MUY FELICES" El entrenador de la nadadora campanense, Sebastián Montero, se encuentra en Portugal como parte del Staff Técnico de la Selección Juvenil. Y desde ese lugar dialogó con La Auténtica Defensa e hizo un repaso positivo de lo logrado ayer por Agostina en el marco de esta gira europea europea. "En Barcelona, si bien no estuvimos lejos de las marcas previas, no habíamos tenido el resultado esperado. Agos estuvo un poco incómoda y las cosas no salieron de la mejor manera hasta el último día, cuando hizo su mejor marca personal en los 200 metros libres. Después de ese torneo pudimos relajarnos dos días y recuperar confianza para Portugal. Y este miércoles Agostina nadó técnicamente muy bien, yendo a buscar la prueba con energía. Así dominó la competencia de principio a fin, cerrando con un récord nacional que nos deja muy bien parados para lo que viene, porque nuestro objetivo final es el Campeonato Mundial Junior. Así que estamos muy felices", señaló Montero.

