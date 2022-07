"La salida de la responsable de los Consejos Escolares demuestra una vez más el fracaso de Kicillof en materia educativa", así lo aseguró la presidenta del Consejo Escolar de nuestra ciudad, Nelda García, al referirse a la renuncia de Marianela Páez. "La negligencia con el servicio de gas en las escuelas fue responsabilidad del gobierno provincial que una vez más dejó al descubierto su ineficiencia para estar al frente de la educación", señaló. Ante la renuncia de la directora Provincial de los Consejos Escolares de la provincia de Buenos Aires, Marianela Páez, la presidenta del Consejo Escolar, Nelda García aseguró que "su salida demuestra una vez más el fracaso del gobernador (Axel) Kicillof en materia educativa". "La negligencia, la problemática con el suministro de gas y la falta de calefacción ante olas polares en escuelas del territorio bonaerense fue responsabilidad del gobierno provincial que una vez más dejó al descubierto su ineficiencia para estar al frente de la educación", manifestó. Además, cuestionó que Páez (quien había asumido el cargo en julio de 2020) "no creó, en sus dos años de gestión, los cargos de auxiliares que tanto le solicitamos desde este consejo escolar para cubrir en distintos establecimientos educativos". "Lo único que hicieron fue tapar agujeros", aseguró García. Por otra parte, aseveró que "el nuevo director será el tercero en tres años de gestión de Kicillof" y agregó: "Las dos anteriores demostraron su incapacidad para fortalecer el rol de los consejos escolares, intolerancia y nulo diálogo". Si bien aún no fue oficializado el sucesor de Páez, trascendieron los nombres de Alejandro Perrone (Presidente del Consejo Escolar de Malvinas Argentinas) y Adrián Pagani (Secretario Ejecutivo del Consejo Provincial de Educación y Trabajo) como posibles reemplazantes. Al respecto, García comentó: "No se ve un titular de los Consejos Escolares de puertas abiertas y que esté dispuesto a dialogar con los distintos cuerpos de la provincia para dar pronta respuesta a las necesidades que tienen las escuelas". En el cierre de sus dichos, que fueron acompañados por todos los consejeros escolares de Juntos, la Presidenta del cuerpo manifestó: "Está a las claras que la educación para el kirchnerismo no es una prioridad y que tampoco están a la altura para gestionar políticas públicas que garanticen óptimas condiciones para llevar adelante la enseñanza de los niños y jóvenes".

El cuerpo de consejeros escolares de Juntos acompañaron los dichos de la presidenta del cuerpo, Nelda García