En Las Talitas, un grupo de mujeres homenajea de la mejor manera el legado de Eva Perón

Además de brindarle asistencia alimenticia a los chicos de ese barrio y alrededores, también dictan talleres de reciclado, carpintería y costura. En el aniversario del fallecimiento de la histórica dirigente peronista, Soledad Alonso volvió una vez más al comedor y destacó el esfuerzo de sus referentes. También se informó sobre las necesidades que atraviesan. El día en que se conmemoraba un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Perón, la diputada provincial Soledad Alonso visitó el comedor y merendero "Lazos de sueño" que mujeres de Campana llevan adelante en el barrio Las Talitas, uno de los más postergados de la ciudad. Fue una visita más de Alonso a este y otros comedores de los distintos barrios campanenses, que han estado siempre presentes en su agenda de trabajo desde que asumió como integrante de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en 2019. Durante los peores momentos de la pandemia de COVID-19, Alonso estuvo presente acompañando las necesidades sanitarias, alimenticias y educativas de la comunidad de este comedor, y ahora busca continuar cerca de sus mujeres y realidades. En esta oportunidad, la legisladora provincial acercó donaciones de ropa y calzado que estuvo recolectado la agrupación Néstor Kirchner en el último tiempo. "Pero sobre todo -remarcó Alonso- fui a ver la forma en que viene evolucionando el valioso trabajo que llevan adelante estas compañeras, quienes me mostraron la producción que realizan, sus necesidades y cómo mantienen vivo el legado de Eva, acercándose a quienes más lo necesitan y, especialmente, a las mujeres". "Durante el encuentro me interioricé sobre sus talleres de reciclado, de carpintería y de costura, y qué hacen para, desde su humilde lugar, bajar programas de asistencia nacionales y provinciales como el Potenciar Trabajo. Además, charlamos de las necesidades y desafíos que enfrentan día a día para poder seguir desplegando todo este gran esfuerzo", manifestó la legisladora. Uno de los pilares de esta iniciativa es Andrea Ledesma. La referente barrial precisó que hay cerca de 60 chicos de La Talitas y alrededores que reciben apoyo escolar y merienda en el comedor. También indicó que mientras el taller de reciclado -que se nutre de botellas PET y tapitas recolectadas en la calle- y de carpintería están dirigidos a todos y todas aquellas que deseen capacitarse en una salida laboral, el de costura "está especialmente orientado a víctimas de violencia de género, para que puedan desarrollar una actividad con ingresos y sustentarse a si mismas y a sus familias". "La diputada Alonso se mostró muy interesada en nuestro trabajo y en cómo poder ayudarnos. Actualmente, las necesidades que tenemos pasan por poder contar con herramientas aptas para las tareas de los distintos talleres. Pero ojo: no pedimos que nos las regalen, sino que nos dejen pagarlas en cuotas o con producción de mobiliario para otros comedores o escuelas y jardines", aseguró Ledesma, quien lamentó no haber tenido acceso al banco de herramientas que posee el Municipio. Por otro lado, la referente barrial comentó que sería importante contar con conexión a internet para así ayudar a las personas que asisten al comedor y talleres en la concreción de trámites (Anses, Registro Civil, Mi Argentina, turnos médicos) y acceder a diferentes plataformas.

