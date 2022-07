Las hepatitis virales se consideran una "epidemia silenciosa" dado que la mayoría de las personas desconocen estar infectadas y, a lo largo de décadas, desarrollan lentamente la enfermedad hepática. Por este motivo, es fundamental tomar conciencia de la importancia de realizarse un test de diagnóstico y vacunarse a tiempo evitando así daños irreparables en el hígado. El Día Mundial contra la Hepatitis se celebra todos los 28 de julio para concienciar sobre las hepatitis víricas, que inflaman el hígado y causan enfermedades como el cáncer de hígado. Hay cinco cepas principales de virus que causan hepatitis: A, B, C, D y E. Juntas, las hepatitis B y C son la mayor causa de muerte, con 1,4 millones de defunciones al año. En plena pandemia de COVID-19, las hepatitis víricas siguen matando a miles de personas cada día. Estos virus, se denominan ¨hepatotropos¨ ya que su órgano blanco de ataque es solamente el hígado, diferenciándose de otros virus, que son capaces de afectar el hígado como parte del compromiso generalizado, como el virus CMV, el virus de la Mononucleosis, la familia de Herpes virus y el mismo Covid. La vacunas que hoy en día disponemos para las hepatitis virales propiamente dichas son muy seguras y ampliamente cubiertas por el Plan Nacional de Vacunación. Hoy nuestros niños están vacunados al nacer para Hepatitis B (esquema que se completa con los controles pediátricos), y al año la vacunación contra Hepatitis A. Pero debemos recordar que nosotros, los adultos, no estamos vacunados para las mismas, salvo que algún medico con buen tino haya hecho las pruebas necesarias o nos ofrecieron las vacunas aun sin testeo previo. Por eso la importancia de conocer nuestro status inmunológico, si desconocemos si tuvimos o no hepatitis las pruebas son fáciles de realizar dentro de nuestros controles de salud, de esta forma podemos vacunarnos si lo necesitamos o tratarlas lo antes posible para evitar el desarrollo de daño hepático irreversible. El control de nuestra salud también está en nuestras manos, si su medico de cabecera nunca lo testeo.. pedirlo, siempre nuestra salud es un trabajo en equipo.



