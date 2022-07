Estamos transitando un momento en donde con un poco de trabajo y recorriendo los distintos sectores del rio, se puede hacer una jornada digna de pesca de pejerreyes, sin querer ser pretencioso en cuanto a las cantidades y sabiendo que en esta altura de la temporada los portes de los pejerreyes ya son muy entremezclados. Con esta consigna es que coordinamos con el amigo y colaborador Juan David Pérez hacerle una nueva visita al Paraná Guazú y al Paraná Bravo, en esta ocasión también nos acompañaría Manuel Pérez hijo de Juan y quien viviría junto a nosotros su primera experiencia de pesca de pejerreyes de embarcado. De esta manera salimos desde mi domicilio a las 8 de la mañana, dado que el pejerrey estaba comenzando a picar promediando la media mañana o el mediodía, motivo por el cual no valía la pena madrugar. Como de costumbre antes de emprender el viaje hasta la guardería del camping recreo Keidel, paramos por unas buenas porciones de mojarras en morenera El Toro de Calixto Dellepiane y ruta provincial 6. En verdad nos tocó un día con poco de frio, sin helada y las molestas nieblas que hacen peligroso tanto moverse en ruta como en el agua, en contrapartida si teníamos un viento de mediana intensidad del sector noreste. Ya en el agua y con la embarcación a marcha lenta, navegamos como de costumbre hasta las inmediaciones de los muelles de los pantanos donde procedimos al armado de nuestros equipos. Con todo preparado nos largamos al garete en este sector del Guazú hasta la boca del Doradito, donde en principio Manuel logro su primer ejemplar de pejerrey de muy lindo porte, por mi parte también registre un par de capturas más al igual que lo hiso Juan, los portes de los pejerreyes podemos decir que eran todos lindos, medianitos a grandes, los que estaban comiendo en brazoladas de todas las medidas y estaban tomando tanto mojarras vivas, como isocas y filet salado de sardinas y dientudos. Finalizando este garete en la boca del Doradito cruzamos el mismo por dentro y nos dirigimos a las inmediaciones del kilómetro 167, reacondicionamos equipos y carnadas para comenzar a garetear en la zona, nos largábamos pegado a los juncos de la costa entrerriana y el viento bastante intenso ya nos sacaba rio afuera, realmente la deriva era muy rápida aunque teníamos el ancla de capa colocada no era suficiente. Este sector del Guazú nos regaló una par de ejemplares más de pejerreyes, pero necesitábamos buscar un poco más de reparo del viento, así las cosas navegamos aguas abajo hasta el juncal largo del Bravo frente al Page, aquí medianamente pudimos disipar un poco el viento y el ancla de capa nos ayudaba a derivar más suave. En este sector ni bien llegamos obtuvimos algunos lindos piques con corridas de boyas en todas las direcciones y capturas de algunos ejemplares más, pero al poco tiempo se cortó el pique. Nuevamente en movimiento y ya buscando la última parte de esta jornada de pesca, llegamos al espeque del kilómetro 164 donde definitivamente encontramos el reparo del viento que buscábamos, por última vez reacondicionamos los equipos y carnadas para iniciar esta gareteada aguas abajo, la que finalizamos a unos quinientos metros antes del río Gutiérrez y en donde le pudimos sacar algunos pejerreyes más al Bravo. Finalmente navegando aguas arriba, nos fondeamos pegados al juncal del Bravo a metros de la boca con el arroyo las piedras, donde dejando derivar las líneas aguas abajo se nos dieron tal vez los mejores piques y capturas de esta jornada, con portes de pejerreyes entremezclados. Sin dudas fue una de esas jornadas de pesca en donde tuvimos que "hacer bien los deberes" como diría el recordado amigo Vicente Turriaga, para de esta forma poder realizar una cuota digna de pejerreyes, pero de eso se trata también la pesca, no hay nunca una jornada igual a otra y es por eso que tal vez nos gusta tanto. En nuestro programa televisivo # 941 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, además nuestra Galería de Fotos y videos TV 2022 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves de 20:00 A 21:30 Hs. El que podes escuchar también por Internet en www.fmsimple.com.ar por la aplicación de android fmsimple97.3 o por nuestra página www.semanariopescador.com como siempre con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887. Visita nuestra Web www.semanariopescador.com y si te registras como usuario recibirás nuestro boletín de noticias semanales.

Los encarnes con isocas dieron buen rendimiento





Fondeados en los juncales y dejando derivar las líneas se dieron buenos resultados



