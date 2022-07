Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 28/jul/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 28/jul/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol

DESPUÉS DEL ESCÁNDALO El martes por la noche, Barracas Central venció 2-1 a Patronato en un duelo clave en la lucha por la permanencia en la Liga Profesional que terminó con incidentes por el enojo de los jugadores del conjunto entrerriano con el árbitro Jorge Baliño, quien le anuló dos goles a instancias del VAR (uno de los tantos fue anulado para otorgarle un penal al Guapo). Ayer, luego de que cuatro futbolistas del Patrón fueran detenidos por los incidentes al final del encuentro, el propio Baliño se encargó de defender su actuación y la del VAR: "En las decisiones trascendentes se actuó bien y se sancionó bien", aseguró. "Se está magnificando la cuestión del descenso. Se ven fantasmas donde no existen y hay demasiadas susceptibilidades con Barracas", agregó el árbitro. Con la derrota, Patronato sigue hundido en la última posición de los Promedios, mientras el Guapo tomó aire en esa lucha.



VUELVE FALCIONI En medio de la crisis que atraviesa Independiente, Julio César Falcioni aceptó la propuesta y se convertirá nuevamente en el DT del Rojo. Sin embargo, no dirigirá el lunes contra Colón (su exequipo, actualmente dirigido por Sergio Rondina), por lo que en ese compromiso estará Juan José Serrizuela al frente del conjunto de Avellaneda. Será el "interino del interino" Claudio Graf, quien se alejó del club luego de la renuncia de Daniel Montenegro como Director Deportivo. "Es una situación difícil cuando una o dos personas manejan el club", señaló Rolfi en su despedida del club que todavía conduce Hugo Moyano. Mientras tanto, oficialismo y las dos listas opositoras acordaron ayer realizar las Elecciones el próximo 2 de octubre. AVANZÓ DEP. MADRYN En cancha de Gimnasia (LP) y con el campanense Federico Recalde como titular, Deportivo Madryn eliminó ayer a Tigre de la Copa Argentina en definición por penales. En el tiempo regular, el conjunto patagónico ganaba 3-1 a falta de 10 minutos para el final, pero el Matador de Victoria alcanzó la igualdad con tantos de Alexis Castro y Agustín Obando. Sin embargo, como ante Huracán en la primera fase, el Aurinegro encontró el éxito desde los doce y se quedó con la victoria por 4-2 tras una conversión de Cristian González. Ahora, Deportivo Madryn aguarda en Octavos de Final por el ganador del duelo entre Rosario Central y Quilmes. BRASIL IMPORTA ARGENTINO El fútbol brasileño se sigue fortaleciendo y, en las últimas semanas, se ha nutrido también de jóvenes valores del fútbol de nuestro país. El mediocampista Fausto Vera pasó de Argentinos Juniors al Corinthians a cambio de 8 millones de dólares por el 70% de la ficha; el también mediocampista Giuliano Galoppo dejó Banfield rumbo a San Pablo, que también desembolsó 8 millones de dólares (al Taladro le quedó un 10% de una futura venta); y el delantero José López fue transferido por Lanús al Palmeiras en una operación que rondó los 10 millones de dólares. Otros casos recientes son los de Cristian Pavón (de quedar libre en Boca al Atletico Mineiro), Kevin Lomónaco (de Lanús a Bragantino), Emanuel Brítez (de Unión a Fortaleza) y el uruguayo Miguel Merentiel (de Defensa y Justicia a Palmeiras). A esta lista podría sumarse Braian Romero, dado que River ya tendría todo acordado con Inter de Porto Alegre para concretar la transferencia. Mientras tanto, los dos máximos artilleros del Brasileirao son argentinos: Germán Cano (Fluminense; 12 goles) y Jonatan Calleri (San Pablo; 10 goles). Y hasta nuestra ciudad tiene representación en el principal campeonato del vecino país: el delantero Adrián Martínez (cuyo pase pertenece a Libertad de Paraguay) integra el plantel de Coritiba y lleva 4 goles en el torneo.

