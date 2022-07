P U B L I C



Anoche, el Presidente Alfredo Lista explicó que los incumplimientos del grupo inversor que acercó "Pepe" generaron que la CD tome la "decisión unánime" de desvincularlo del proyecto. Y su partida generó, a su vez, el alejamiento de "Pacha" como entrenador. Así, José María Martínez asumirá hoy la conducción técnica del equipo que el domingo juega en Mendoza. Después de muchos días de versiones al respecto, anoche finalmente se confirmó lo que ya todos sabían en el mundo Villa Dálmine: ni José Horacio Basualdo ni Raúl Cardozo continúan en la institución. Y, al mismo tiempo, se anunció que José María "Pancho" Martínez asumirá hoy la conducción del plantel profesional y se convertirá en el cuarto DT del Violeta en este campeonato que anoche completó su 26ª fecha. La oficialización se concretó en una conferencia de prensa que encabezó el Presidente Alfredo Lista, junto al Vicepresidente Pablo Letanú y el Secretario de Actas Carlos Sembianti, en el Salón de Usos Múltiples del estadio de Mitre y Puccini. En ese marco, Lista explicó que los incumplimientos del grupo inversor encabezado por Natalia Astiz, que había llegado al club junto a Basualdo ("fue el intermediario"), resultaron el detonante de la determinación del alejamiento del "Nene", que arrastró la salida de Cardozo, quien había llegado de su mano y ya había avisado , si "Pepe" se iba del club, él también. "Tuvimos que tomar acciones porque la asistencia financiera no llegaba y se decidían cuestiones que generaron grandes gastos", señaló Lista, quien reveló que los días de concentración que tuvo el plantel en un predio de la Ruta 4 le generaron al club una deuda de $1.735.000. "La prioridad es el tema deportivo y mantener la categoría, pero no podíamos sostener gastos para los que no teníamos recursos y no podíamos esperar más para obtenerlos", agregó sobre el quiebre de la relación con Astiz, quien había sido partícipe de la presentación de la lista en la previa a las elecciones. Así, desde la CD fueron por "el plan B", según la definición de Letanú. Y entonces, a partir del aporte de otros "sponsors", se pudo afrontar las erogaciones y también cumplir con los sueldos y aguinaldos de jugadores y empleados del club. En ese marco, la Comisión Directiva tomó "la decisión unánime" de desvincular a Basualdo. Igualmente, Lista ponderó el trabajo de Pepe en el club en estas cuatro semanas posteriores a las elecciones: "Laburó muchísimo y siempre estuvo comprometido con el proyecto". Pero sin apoyo económico propio, "el Nene" se quedó sin lugar. Y su salida, como ya se sabía de antemano, fue el disparador para que Cardozo también se aleje de la conducción técnica del plantel, a pesar de la buena victoria ante Quilmes y de ser el DT Violeta con mejor eficacia en la temporada (obtuvo 7 de los 15 puntos disputados). "Fue muy triste despedirse de Pacha, porque es un tipazo. Pero fue una decisión personal suya por su relación con Basualdo. Quiero agradecerle su predisposición y su trabajo", manifestó Lista, quien habló de "un efecto cascada" no deseado a partir de los incumplimientos del grupo inversor. "Teníamos acuerdos previos, pero el grupo inversor no hizo su aporte de asistencia financiera y después puso condicionamientos que nunca habíamos hablado, como un pseudo gerenciamiento en el que debíamos entregarles la llave del club", reveló Lista. "La culpa fue mía. Compré y me equivoqué", agregó con autocrítica, pero mirando con optimismo hacia adelante gracias a los aportes que llegaron en la última semana y a la confirmación del apoyo de parte del Municipio que obtuvo tras una reunión "positiva" que mantuvo con el intendente Sebastián Abella, según detalló.

LISTA, JUNTO A LETANÚ Y SEMBIANTI, BRINDÓ DETALLES DE LOS ALEJAMENTOS DE "PEPE" Y "PACHA".



NUEVO DT Durante la conferencia de prensa también se confirmó que José María "Pancho" Martínez asumirá hoy como nuevo entrenador de Villa Dálmine. Será el cuarto en lo que va de este campeonato, luego de las experiencias de Marcelo Franchini, Carlos Pereyra y "Pacha" Cardozo. "Lo teníamos en consideración antes de las elecciones, pero después no tuvimos poder de decisión en el DT", manifestó Letanú, quien marcó que "ahora sí" esta decisión es de la Comisión Directiva. Martínez, de 55 años, ha dirigido en Defensores de Belgrano y Flandria en el Ascenso de nuestro país y a San Luis Quillota en Chile. Además, también fue ayudante de campo de Diego Armando Maradona en Dorados de Sinaloa. Hoy tomará contacto por primera vez con el plantel y rápidamente deberá tomar determinaciones, dado que el Violeta enfrentará el domingo a Independiente Rivadavia en Mendoza.

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ, QUIEN FUE AYUDANTE DE CAMPO DE MARADONA EN MÉXICO, ASUMIRÁ HOY COMO NUEVO DT DE VILLA DÁLMINE.



DE LA RIVA, EN FLANDRIA El miércoles, Flandria perdió 3-0 como local ante Almagro y quedó en zona de descenso por la victoria de Villa Dálmine sobre Quilmes. Y en el marco de una racha de siete fechas sin triunfos (tres empates y cuatro derrotas) decidió cambiar la conducción técnica del plantel: se alejó Andrés Montenegro y llegó Felipe De la Riva. De esta manera, el uruguayo comenzará el lunes frente a Nueva Chicago su cuarto ciclo en la institución de Jáuregui. Y lo hará con la urgencia de sumar puntos para escaparle a la zona roja.

EL URUGUAYO YA FUE PRESENTADO EN JÁUREGUI. GOLEÓ ATLÉTICO DE RAFAELA Anoche, en el cierre de la 26ª fecha, Atlético de Rafaela le ganó 4-1 como local a Guillermo Brown de Puerto Madryn y tomó aire en la pelea por la permanencia (sumó dos victorias en sus últimas tres presentaciones), aunque tiene apenas 26 puntos y todavía no quedó libre. Por su parte, Deportivo Morón rescató un punto ante Estudiantes de Río Cuarto (empate 2-2 en el Nuevo Francisco Urbano) y también llegó a las 26 unidades (Santamarina y Flandria acumulan 21; mientras Villa Dálmine, Sacachispas y Tristán Suárez tienen 23; San Telmo, 24; y Nueva Chicago, 25). En tanto, en el otro encuentro disputado ayer, San Martín de Tucumán venció 2-0 como visitante a San Martín de San Juan y volvió a ubicarse como escolta: con 49 puntos se encuentra a siete de distancia del líder Belgrano (56).