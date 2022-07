Incautan neumáticos en el Puente Zárate - Brazo Largo

El millonario contrabando quedó a disposición de la Aduana de Campana. El "Tour del neumático". Efectivos de Gendarmería Nacional apostados en el puente Zárate - Brazo Largo secuestraron esta semana un cargamento de 480 neumáticos, provenientes de Misiones que eran transportados hacia la localidad de Pablo Nogués, en el Partido de Malvinas Argentinas. El procedimiento tuvo lugar durante el control vehicular a un camión de una empresa de logística, que carecía de documentación aduanera para el transporte del millonario cargamento de origen chino que quedó a disposición de la Aduana de Campana, donde se abrió una causa por Infracción a la Ley 22.415. El procedimiento es parte de diferentes acciones de control y fiscalización que impulsa la Dirección General de Aduanas, a cargo de Guillermo Michel, con el objetivo de proteger la industria nacional y desalentar la competencia desleal. Se calcula que en la Argentina más del 80% de los neumáticos provienen del exterior, porque localmente sólo producen tres empresas: Fate, Pirelli y Bridgestone y cubren menos del 20% restante. TOUR DEL NEUMÁTICO Invocando a la Ley de Abastecimiento, en mayo pasado, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación envió requerimientos de información a las empresas importadoras y fabricantes Guerrini, Bridgestone, Corral, FATE, Fortalein, Neumasur, Larocca y Pirelli, para que suministren datos tales como producción por tipo de neumático de los últimos 12 meses; precio de venta de salida de fábrica; precio de venta a distribuidores y al público sugerido, además de evolución de los principales costos de producción y comercialización en el mismo período, con el fin de evaluar y analizar los aumentos de precios en el sector y transparentar el mercado de neumáticos en el país. Los infartantes precios y el desabastecimiento reinante, fomentan no sólo el contrabando de neumáticos sino también la compra "hormiga" en los países de frontera: cada vez es más frecuente escuchar historias de vecinos de Campana que cruzaron a Uruguay o Paraguay para cambian los cuatro neumáticos de su vehículo y volver a la Argentina con los nuevos colocados, que se consiguen a menos de la mitad, incluyendo la alineación y el balanceo. Por esa razón, los vendedores de los países vecinos ya están acostumbrados a consultar al cliente argentino si va a volver a cruzar en el día, para que no tenga problemas en el control fronterizo al reingresar al país: una vez realizada la operación, los ensucian deliberadamente e incluso le queman con un soplete los "pelos" (característicos del neumático nuevo) para que no sean detectados por Gendarmería. El ahorro obtenido es tan tentador que, para algunos vecinos, justifica las horas de viaje y las extensas filas en Migraciones, además del combustible y un eventual mal trago en la frontera: "Si te vas hacer mala sangre o andás apurado, no lo recomiendo. Te lo tenés que tomar como un paseo… un tour del neumático, digamos", confió un habitué de un tradicional café sobre la avenida Rocca.

