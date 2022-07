TASAS ELEVADAS El Banco Central de Argentina (BCRA) elevó a 60% la tasa de interés de referencia que paga por las Leliq, a partir de la aceleración inflacionaria y con el objetivo de mantener en línea los rendimientos de las colocaciones financieras. Esto representa un alza de 800 puntos básicos respecto al 52% previo y resulta la mayor en tres años y representa una Tasa Efectiva Anual de 79,8%. Al mismo tiempo, el BCRA elevó los límites mínimos de las tasas de interés sobre los plazos fijos de personas humanas, estableciendo el nuevo piso en 61% anual para las imposiciones a 30 días hasta 10 millones de pesos, lo que representa un rendimiento de 81,3% en términos efectivos anuales. Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado la tasa mínima garantizada se establece en 54%, lo que representa una TEA de 69,6%.



FINANCIACIÓN MÁS CARA Si el resumen de tarjeta de crédito incluye gastos superiores a los US$ 200, la financiación del saldo será más cara, a menos que el total no exceda los $ 200.000. El BCRA dispuso que si se realizaron gastos por más de US$ 200 y no se paga la totalidad del resumen, el saldo se financiará aplicando la tasa regulada por la ley de tarjetas de crédito emitidas por entidades financieras. Actualmente puede oscilar entre 62 y 85%. En tanto, los financiamientos de resúmenes hasta 200.000 pesos mensuales mantendrán la tasa máxima fijada por el BCRA, de 62%. La tasa máxima para financiación de tarjetas de crédito está regulada por el BCRA para evitar abusos por parte de los bancos. La nueva medida deja a las entidades financieras en libertad de cobrar la tasa que regula la ley de tarjetas de crédito. PROFUNDIZAN CONTROLES La Aduana profundizó los controles sobre las importaciones que se realizan a través de zonas francas, que se duplicaron en términos interanuales durante el primer trimestre del año. El organismo sospecha que a través de esas operaciones existen maniobras irregulares de triangulación y sobrefacturación para acceder a divisas. Según se informó oficialmente, se están revisando las operaciones de mercadería importada por el aeropuerto de Ezeiza, que pasaron de US$360 millones en el primer semestre de 2021 a US$700 millones en el mismo período de 2022. El circuito se empezó a analizar a partir de una denuncia de la Aduana por sobrefacturación de máquinas para minar Bitcoin, que está siendo investigada en el Juzgado Penal Económico Nº 2 y en la cual el organismo impidió el giro irregular de US$5 millones. PROMO MUNDIAL En la antesala de una nueva edición de la Copa Mundial de Fútbol que arrancará en noviembre en Qatar, el Banco Provincia lanzó una nueva promoción para comprar televisores y otros productos tecnológicos en hasta 24 cuotas sin interés. En un comunicado, el Banco Provincia precisó que el beneficio especial es para los clientes con tarjetas de crédito y que estará disponible hasta fines del corriente mes de julio. La promo "Adelantate al Mundial" aplica para compras on line desde el catálogo de empresas como Sony, Philips, Philco, Noblex, Xiaomi y Motorola, entre otras. La promoción va desde smart TV de 32 pulgadas con cuotas desde 1.700 pesos por mes hasta opciones premium en las que las cuotas se ubican por encima de los 15 mil pesos.