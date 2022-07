Banco Provincia: se levantó la medida de paro prevista y hubo protesta en la puerta

P U B L I C



Fue encabezada por gremialistas de La Bancaria. Reclaman la derogación de la Ley 15.008, sancionada durante el macrismo, que recorta derechos laborales. Este jueves amaneció con la noticia de que el Banco Provincia de Campana no iba a atender al público. Sin embargo, antes de las 10 horas, se confirmó que la actividad en la sede financiera de avenida Rocca y Luis Costa sería normal, aunque gremialistas de La Bancaria desplegaron una protesta en sus puertas. Así se lo hizo saber a La Auténtica Defensa el sindicato, que informó en primera instancia de la huelga y, más tarde, su reemplazo por un reclamo en la vereda del banco, adonde se concentraron -además de los gremialistas- distintos referentes políticos locales. "Estamos reclamando por el tratamiento del proyecto para derogar la Ley 15.008 por parte de la Cámara de Diputados, ya que existe un acuerdo entre el gobernador Axel Kicillof y nuestro gremio", manifestó Georgina López, referente local de La Bancaria, en contacto con este medio. López explicó que "esa ley les impidió a los trabajadores aportar más del 11% que aporta cualquier trabajador en relación de dependencia para su jubilación". "De buenas a primeras, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, se saca esta ley que hace que las trabajadoras se jubilen a los 65 años y los varones a los 70", cuestionó la dirigente. "La no derogación de la Ley 15.008 no solo afecta a los trabajadores activos y pasivos, sino que además descapitaliza al banco y es discriminatorio hacia las trabajadoras mujeres de la entidad. Son las únicas mujeres de la Argentina que no pueden jubilarse a los 60 años, debiendo esperar hasta los 65", remarcó luego, en un comunicado de prensa difundido por su partido político. La protesta frente al Provincia contó además con la presencia de Carlos Polito, delegado regional de La Bancaria, y de Javier Pérez, integrante de la comisión gremial interna del Banco Provincia seccional Buenos Aires. La versión opositora La semana pasada, en un comunicado conjunto de legisladores nacionales y bonaerenses, Juntos por el Cambio, con mayoría en el senado bonaerense, rechazó los cambios a la ley: "La Provincia sería nuevamente garante del déficit del banco y se utilizarían recursos de todos los bonaerenses (45% de los cuales viven en condiciones de pobreza) para sostener las jubilaciones de una caja que tiene reglas previsionales más beneficiosas que el resto de los trabajadores". Según explicaron, una de las mayores complicaciones es el déficit histórico de la caja del Bapro que hoy cuenta con 15.000 pasivos para financiar a 10.400 trabajadores activos. Se calcula que en 2022, la caja previsional va a pagar $42 mil millones entre jubilaciones y pensiones, cuando en realidad recauda $23 mil millones. La diferencia de $19 mil millones será cubierta por Estado bonaerense.

Hasta el Martes, los vecinos podrán acompañar con su firma el pedido de los trabajadores





Los delegados de La Bancaria recorren los municipios gobernados por Juntos.