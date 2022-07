El inconsciente y sus cuatro características

Hoy hablaremos del inconsciente y sus cuatro características. Nuestro inconsciente graba prácticamente todo. Maneja entre un 95 y 97% de nuestra vida. Aún cuando creemos que somos nosotros los que controlamos nuestras decisiones, va mucho más allá. El inconsciente tiene una prioridad, protegernos de todo mal, por eso, cuando estamos viviendo una situación estresante nuestro cerebro graba y registra todo. Olores, sabores, lugar, sensaciones, sonidos, etc. Grabar todo eso tiene un sentido. La próxima vez que estemos ante un mismo olor, sabor, sonido, experiencia, etc. Nuestro inconsciente creerá que estamos en peligro y la biología se va a preparar para eso e incluso nos va a alejar de esa situación. Las cuatro características del inconsciente: 1) No distingue lo real de lo imaginario, lo virtual de lo simbólico. Para el inconsciente todo es real. Se ha demostrado que, si nos visualizamos corriendo una maratón, nuestro ritmo cardíaco y nuestra respiración se acelerarán como si estuviéramos corriendo de verdad. A modo de ejemplo, puede suceder lo mismo cuando tengo afectado mi estómago. Nuestro inconsciente no distingue si lo que nos hemos tragado es un alimento en mal estado, o un bocado simbólico como haber escuchado cosas indeseables por parte de nuestro jefe, por ejemplo. Para una u otra forma, el inconsciente reaccionará de la misma manera. 2) No tiene Moral. El inconsciente no juzga si algo está bien o está mal, eso lo hace la mente. Toda reacción del inconsciente es medida en términos de supervivencia. 3) El otro no existe, todo es uno. Podemos enfermarnos por conflictos de los demás porque a través de las neuronas espejo desarrollamos la empatía y vivimos como nuestros los problemas de otros. 4) Es atemporal. El inconsciente interpreta la información siempre en tiempo presente. Como dijimos anteriormente, si tenemos registrado que ruido a motocicleta es igual a robo, nuestro inconsciente, aunque no haya robo lo estará viviendo como si estuviera pasando en el presente. Espero te haya sido útil este informe y recordá que cualquier conflicto que te tenga en estrés se puede indagar.

Imagen ilustrativa, selección del editor.



María Lorena Toledo / Terapeuta especializada en Descodificación Biológica / Instagram:@toledomarialorena.bio