Julio Carreras

A partir de las declaraciones de incontables actores políticos nos encontramos ante una realidad irrealizable, cuando las palabras de los "mensajeros de la sapiencia" hablan como si tuvieran la verdad absoluta partiendo de hechos que solo se pueden ver en películas de ciencia ficción o fantasías para niños pequeños entretenidos al descubrir cosas que les parece imposible hasta a ellos. Todo necesita de un antes o un después. Está demostrado en los hechos en principio que los que gritan queriendo arengar a su público, es porque no tienen razón, y quieren demostrar una fortaleza que tampoco tienen. ¿Cuándo vamos a entender que la "mentira tiene patas chicas" y solo con la verdad se va a poder lograr llegar a transitar el camino del progreso y cumplir con las reales necesidades del pueblo que lo único que quiere es la posibilidad del trabajo que dignifica al ser humano y lo restituye a la sociedad a la que pertenece, de la cual ha sido excluido con falsas promesas que no son más que luces carnavalescas de una fiesta de disfraces. Obligatoriamente, contra la objetividad de mis principios, tengo nuevamente que dirigir estas palabras a los dirigentes de todas las ideologías, (podría haber algunas excepciones, aunque no son muchas), haciendo sonar la campana de atención, pues se están saliendo de la ruta. En ningún lado se ha visto que se presenten planes reales para salir de este embudo de la "economía de la miseria". Se siguen buscando salidas alternativas de las cuales ninguna tiene la necesaria profundidad para tratar los problemas y además se mantienen las causas por las cuales estamos perdiendo lo poco de la ya pobre inexistente credibilidad en el entorno de los países democráticos del mundo. Como se diría "ni chicha ni limonada", no somos ni una cosa ni la otra. ALTO: en pocos pasos más llegamos al precipicio. Una vez que caes allí no hay retorno. ¿Puede ser posible que entre los "grandes políticos" de nuestra época, no tengamos la humildad necesaria para sentarnos en la mesa de negociación con quien consideramos nuestro enemigo y sigamos provocando el caos y la miseria? Es como si dijeran "a mí el pueblo no me importa". Afrontemos nuestros errores y busquemos corregirlos. Tengamos en cuenta que si volcamos el supuesto camión de nuestro país, podríamos llegar a ser tratados de la misma forma que lo sucedido en los últimos accidentes en ruta que se produjeron y fueron saqueados. Todos somos responsables. Voy a cerrar esta columna con un llamado hacia el periodismo de todos los medios: "no sean combustible del incendio de la sociedad" ustedes también son responsables de lo que sucede. No sean hacedores de promociones de hechos que causen problemas. Los problemas se producen solos. En estos momentos el país y la sociedad se está incendiando. Y lamentablemente quienes tienen que tratar de apagar las llamas para que no se destruya todo, agregan leña al fuego con subjetivas arengas que no son noticias, sino partidarias posiciones que enardecen a la gente y aumentan las tensiones. La palabra es el arma más poderosa en mentes saturadas de miedos y sinsabores. Hoy se debe hablar más de soluciones, que de la maldad provocada por actos que dañan las relaciones humanas. Antiguamente la mejor forma de bajar la fiebre era poner paños húmedos. Enfriar al enfermo para curar su enfermedad. ¿Ustedes piensan que están actuando de la mejor manera para ayudar a solucionar los problemas existentes? Sigan la fórmula de la sabiduría: "Piensen, luego actúen."-