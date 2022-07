El piloto campanense culminó en el 4º puesto su participación en la última cita de la Clase A del TC Regional y se mantiene en la pelea por las primeras posiciones del campeonato. "El auto está funcionando muy bien", remarcó. En la quinta fecha de la Clase A del TC Regional, desarrollada el 16 y 17 de julio en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, el campanense Gastón Fernández se quedó con el cuarto puesto y, de esa manera, se ubica en el cuarto puesto del campeonato con 116,5 unidades. "Venimos de una competencia que nos brindó la posibilidad de seguir en la pelea. El auto está funcionando muy bien y si bien perdimos competitividad en esta fecha, fue por una pérdida de aceite que nos complicó un poquito. Seguramente fue eso lo que nos privó de estar en el podio", manifestó sobre esa última presentación. "Pero este cuarto lugar también sirvió para seguir prendido con los de arriba y nada está perdido. Estamos cuartos en el campeonato, un lugar que marca la regularidad que estamos teniendo este año. Creo que tenemos el equilibrio justo", agregó. -¿Cuán lejos se está de Valerio Diamante, que volvió a ganar y sigue como líder del campeonato? -Va rápido y tiene un muy buen auto. "La Chupaleta" es un auto histórico de esta Clase A del TC Regional, pero se le puede ganar. Acá uno debe tener en cuenta que todos estamos para hacer la categoría y, a veces, uno debe entender que hay varios autos para ganar y que todavía falta para cerrar el campeonato. -Tuvieron una reunión con los dirigentes de la categoría. ¿Qué saldo les dejó? -Fue una reunión que los pilotos pedimos, porque queríamos poner en claro algunos temas puntuales. Se habló de todo. Algunos temas ya fueron abordados y otros todavía no se definieron, pero creemos que se trabajará en estos temas para que no se vaya cayendo el nivel de la categoría, porque, a veces al no darse cuenta, el mismo equipo prefiere no ir a correr ante situaciones que no acompañan al crecimiento de esta propuesta que tiene un parque limitado de autos, pero que por ahora va a correr. Y de eso se trata: que no se bajen por cuestiones que no solo pasan por los presupuestos. Es más profundo el tema, pero no deseo hablar más del tema porque es más para el adentro que para el afuera. -¿Cómo sigue el campeonato? -Nos informaron que la próxima fecha será en agosto en Gualeguaychú y ya estamos trabajando para eso, con el mismo equipo de siempre: los motores de Licalze y el chasis a cargo de la familia Pierce, con quienes estamos muy conformes por el auto que nos entregan carrera tras carrera. -¿Con qué número creés que te quedas para el año próximo? -Con el 1, jajaja… Siempre se piensa en eso, pero en realidad queremos redondear una buena temporada y quedarnos con un digito en los laterales para el año próximo. Es un año en el que hay varios autos muy competitivos y eso le pone, por suerte, un plus a cada carrera que la gente lo disfruta. -Un tema muy de tu equipo: ¿para cuándo la casa rodante? -Jajaja…. Tengo toda la tribuna en contra en el equipo y la familia me lo viene pidiendo, pero a vos te consta que estoy trabajando en ella y creo que a corto plazo ya estaremos en competencia. Qué tema tocaste. -Bueno, uno pregunta. -Ya vas a venir a tomar mate a la casilla, te lo aseguro. Para la próxima no creo, pero para la otra, seguro, de no aparecer nada extraño. -¿A quiénes se saluda en el final de la nota? -A toda esa gente que siempre se preocupa por cómo nos va; a mi familia; a mi equipo de competición; y a ustedes, por la nota.

