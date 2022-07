Breves: Deportivas

PUERTO JUEGA MAÑANA Por la 7ª fecha del Torneo Clausura de la Primera C, Puerto Nuevo visitará mañana a Sportivo Italiano en un partido que se disputará desde las 15.30 horas con arbitraje de Mariano Seco. Para el Portuario será la oportunidad de mantenerse en la senda positiva después de haber vencido a L.N. Alem el pasado domingo. La programación de esta jornada comenzará hoy: a las 15.30 horas, Deportivo Español recibirá a Luján en un duelo de equipos encumbrados, mientras a las 20.00 horas jugarán Midland y Victoriano Arenas en Libertad.



LPF: FECHA 11 Este viernes se pondrá en marcha la 11ª jornada del Campeonato 2022 de la Liga Profesional: desde las 20.00 horas, en Mendoza, Godoy Cruz recibirá la visita de Vélez Sarsfield. El Tomba buscará volver a la victoria para tomar aire en la lucha por la permanencia y, también, para igualar la línea del escolta Argentinos Juniors en la tabla. Por su parte, el Fortín necesita sumar para salir de la zona baja de las posiciones, aunque su foco está puesto en el próximo inicio de la serie de Cuartos de Final de Copa Libertadores frente a Talleres de Córdoba (juegan el miércoles en Liniers). SUSPENDIDO El otro encuentro que estaba programado para hoy por la fecha 11 del Campeonato de la LPF se suspendió: es que el colectivo que trasladaba la delegación de Unión de Santa Fe hacia Córdoba para enfrentar a Talleres sufrió un accidente sobre la Autovía 19 (un camión embistió de atrás al ómnibus). Producto de ello, tres jugadores y cuatro auxiliares del Tatengue resultaron heridos y debieron ser derivados a un centro médico para su atención y la realización de estudios. Ante esta situación, desde el club santafesino solicitaron la postergación del partido, petición que fue aceptada por la Liga Profesional. NO SE PRESENTA El actual Presidente de Independiente, Hugo Moyano, adelantó que no se presentará en las elecciones que se realizarán el próximo 2 de octubre y así se cerrará su ciclo al frente de la institución después de ocho años. El gremialista comunicó su decisión en una reunión que realizó su agrupación. Quien tampoco se presentará por el oficialismo es Héctor "Yoyo" Maldonado. En tanto, Fabián Doman y Claudio Rudecindo sostienen sus candidaturas opositoras. SOLO BAGNIS El santafesino Facundo Bagnis es el único argentino que sigue con vida esta semana en el circuito ATP: el nacido en Amstrong superó ayer por 6-3 y 6-1 al francés Courentin Moutet y así accedió a los Cuartos de Final del ATP 250 de Umag (sobre polvo de ladrillo), instancia en la que se medirá con el español Carlos Alcaraz (actual Nº 5 del mundo). En cambio, Sebastián Báez no pudo avanzar: cayó por 3-6, 6-1 y 7-5 ante Franco Agamenone (argentino que representa a Italia). F1: VETTEL DICE ADIÓS El piloto alemán Sebastian Vettel, cuádruple campeón del mundo de Fórmula 1, anunció este jueves que se retirará al término de la presente temporada. A sus 35 años, actualmente integra la escudería Aston Martin. "La decisión de dejar la F1 a final de año fue difícil de tomar y pensé mucho en ello. Al final del año quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre lo que quiero hacer después", indicó Vettel, en un comunicado de su escudería difundido antes del GP de Hungría de este fin de semana.