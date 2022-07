Después de su importante victoria ante Alem, el Portuario intentará mantenerse en la racha positiva para tratar de salir del fondo de la Tabla General. El partido comienza a las 15.30 horas. Desilvestri no podrá contar con Mario Godoy y Emanuel Pentimalli. Por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Primera C, Puerto Nuevo enfrentará esta tarde como visitante a Sportivo Italiano en un partido que comenzará a las 15.30 horas y que será arbitrado por Mariano Seco. Para el Portuario será la oportunidad de confirmar el envión anímico que tomó el pasado domingo, cuando derrotó 3-1 como local a Leandro N. Alem. Con esa victoria cortó una racha de 18 juegos sin triunfos e igualó la línea de El Porvenir y San Martín de Burzaco en el fondo de la Tabla General. Y para seguir creciendo en esa pelea por la permanencia, el Auriazul buscará sumar esta tarde en el estadio República de Italia, ubicado en Ciudad Evita. "Es una linda cancha, amplia, y enfrente tendremos a una gran rival, que será una buena medida para saber cómo estamos para lo que viene", recalcó Sergio Desilvestri en diálogo con La Auténtica Defensa. El DT remarcó que el Tano cuenta con un plantel "de mucha experiencia y con el mejor entrenador de la divisional", pero también reconoció que es un rival "necesitado" de buenos resultados: acumula tres fechas sin éxitos y perdió terreno en la lucha por las primeras posiciones. "Tendremos que ser lo más inteligentes posibles para trabajar el encuentro y tratar de aprovechar nuestros momentos", afirmó Desilvestri, quien reveló que los jugadores Auriazules "están muy bien anímicamente" tras la victoria ante Alem: "Están contentos, sobre todo porque saben que el triunfo fue fruto del trabajo que vienen haciendo. Igualmente, tienen claro que así como una derrota no define nada, tampoco una victoria. Hay que seguir sumando", agregó. Para este encuentro frente a Sportivo Italiano, "el Gato" no podrá contar con el defensor Mario Godoy (esguince de rodilla que le afectó el ligamento lateral externo) ni con el mediocampista Emanuel Pentimalli (cinco amarillas). Y, además, tiene en duda al capitán Kevin Redondo por molestias físicas. Así, en defensa debe optar entre Maximiliano Carnelutto y Santiago Ojeda para cubrir el lateral derecho, mientras en el mediocampo ingresaría Eliseo Aguirre . Y quien dejaría el once titular sería Alexander Meza. Entonces, la probable formación para esta tarde sería: Javier Balbuena; Carnelutto u Ojeda, Maximiliano Lara, Santiago Tallarico, Gonzalo Pulido; Eliseo Aguirre, Redondo o Rodrigo Martínez, Enzo Ritacco; Rodrigo Hernández, Gastón Cueto y Tomás Bellido. OTROS CUATRO Además de Sportivo Italiano vs Puerto Nuevo, esta tarde se disputarán otros cuatro partidos de la 7ª fecha del Torneo Clausura. Y dos de ellos serán muy importantes para los intereses del Portuario: San Martín de Burzaco recibirá a Lamadrid, mientras El Porvenir será local ante Berazategui. Desde las 15.30 horas también jugarán: Central Córdoba (R) vs Deportivo Laferrere y Excursionistas vs Atlas. La fecha comenzó ayer, con el empate 1-1 entre Deportivo Español y Luján. Con este resultado, el Gallego igualó la línea de Argentino de Merlo (15 puntos) en lo más alto de la tabla del Clausura, aunque con dos partidos más. Por su parte, Luján llegó a 12 unidades, pero con seis encuentros disputados (tiene pendiente su duelo con Alem). Además, anoche, Midland le ganó 3-0 a Victoriano Arenas y consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura..

RESPECTO A LOS 11 TITULARES QUE ENFRENTARON A ALEM, EL DT REALIZARÍA DOS CAMBIOS: UNO OBLIGADO POR LA LESIÓN DE GODOY Y OTRO TÁCTICO EN EL MEDIOCAMPO (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN). SEGUNDO DUELO El historial entre Puerto Nuevo y Sportivo Italiano cuenta con un solo antecedente: el partido que disputaron el pasado martes 29 de marzo por la 7ª fecha del Torneo Apertura. Fue en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, donde el Tano se impuso por 3-1 con un doblete de Alejandro Noriega y un tanto de Mauro Scatularo. El gol Portuario fue obra de Gastón Cueto, quien había establecido el empate transitorio, desde los doce pasos, a los 10 minutos del ST.