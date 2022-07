Choque en cadena sobre la avenida 6 de Julio

Fue ayer al mediodía, cuando se cruzó un caballo suelto que estaba pastando en el predio de la ex fábrica CATEMA. Cinco vehículos se vieron involucrados ayer al mediodía en un choque en cadena que tuvo lugar sobre la Avenida 6 de Julio mano a Ruta 9. Según testigos en el lugar, un caballo suelto cruzó la avenida y el conductor de un Chevrolet Corsa clavó los frenos sobre la mano rápida, a la altura de Salmini. Si bien logró preservar la integridad del equino, la imprevista maniobra del Corsa generó el siniestro que involucró a los otros cuatro autos que venían detrás suyo: un Volkswagen Surán, otros dos Corsa y finalmente un Citroën C4. Efectivos del Comando de Patrullas realizaron las actuaciones pertinentes, mientras que dos móviles del SAME trasladaron a una mujer adulta y a un menor hasta el hospital municipal, donde fueron asistidos. Lo singular del caso es que, al menos dos horas después del siniestro, el caballo que provocó el accidente y otros dos más, continuaban pastando en el predio baldío de la ex fábrica CATEMA sobre la mano Este de la avenida 6 de Julio: un polígono de unas 24 hectáreas cuyo alambrado olímpico fue robado años atrás. El lugar se caracteriza por conservar árboles añosos, una antigua chimenea industrial de ladrillos y un tanque de agua apoyado sobre una estructura metálica a más de 20 metros de altura, desde la cual un joven de 22 años amenazó con arrojarse al vacío a mediados de marzo de este año.

Dos ambulancias del SAME trasladaron a una mujer y a un menor hasta el hospital municipal.





Uno de los autos involucrados era un remise y llevaba pasajeros al momento del siniestro.

#Ahora choque en cadena en Av 6 de Julio mano a Panamericana. Altura Salmini. 5 vehículos resultaron con serios daños materiales tras largar del semáforo de Perón y frenar bruscamente por un equino suelto que cruzaba la avenida. Una mujer fue trasladada por SAME. CP señaliza pic.twitter.com/ztXRU7lLsP — Daniel Trila (@dantrila) July 29, 2022