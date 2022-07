"Este es el primer paso para privatizar al Banco Provincia"

Lo aseguró Javier Pérez, integrante de la comisión gremial interna de la entidad financiera, en relación a las modificaciones al régimen de caja jubilatoria aplicadas por el gobierno de María Eugenia Vidal. El jueves el gremio La Bancaria llevó adelante una protesta en distintas sedes del Banco Provincia, incluida la de Campana. El sindicato reclama la urgente derogación de la Ley 15.008, que estipula cambios en el régimen de la caja jubilatoria para el personal de la entidad financiera. Javier Pérez, integrante de la comisión gremial interna, fue uno de los manifestantes que se concretaron en la esquina de avenida Rocca y calle Luis Costa. Junto a la referente local de La Bancaria, Georgina López, y concejales del Frente de Todos, el delegado afirmó que la normativa sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal es "el primer paso para privatizar el Banco Provincia". En ese sentido, apuntó contra las bancadas de Juntos y el radicalismo en la Legislatura bonaerense por "trabar el tratamiento de la derogación de la ley", que le pone tope al monto que pueden aportar los y las trabajadoras del banco. "Estamos difundiendo y dándole a conocer a la comunidad lo que está pasando en el Banco Provincia con respecto a nuestra ley 15.008 por la caja de jubilaciones, cuya derogación está trabada en la Legislatura provincial por los bloques de Juntos y el radicalismo", manifestó Pérez. Y añadió: "Con la vigencia de esta normativa, el banco está financiando el desfinanciamiento de nuestra caja de jubilaciones. Es algo que no es lógico, no existe en ningún lugar del mundo, que el empleador le siga pagando el sueldo y la jubilación a los empleados". "Esto -continuó- le está provocando un gran déficit al Banco Provincia. Juntos salió a decir que nosotros somos jubilados de privilegio. Nada que ver: toda la vida aportamos a nuestra caja, en cada aumento, en cada ascenso, siempre nuestro primer sueldo va a la caja de jubilaciones. Entonces es mucha la plata que aportamos, no somos privilegiados para nada". "Como es una ley de María Eugenia Vidal, los bloques de Juntos y de los radicales la toman como una bandera y no la quieren bajar. Pero Axel Kicillof está de acuerdo, plantea la modificación de la ley", comentó Pérez. El delegado indicó además que "hay 4.000 jubilados que presentaron amparos y la Corte Suprema les da lugar, y hay 4.000 más en puerta". Esa situación -según advirtió- "genera un agujero financiero al Banco Provincia que es muy importante y que va a afectar después al desarrollo de la provincia, porque es un organismo que justamente fomenta a las pymes y a los vecinos para que tengan créditos blandos". "Nosotros creemos que esta ley fue justamente creada por María Eugenia Vidal para que en un futuro se empiecen a privatizar las bancas públicas", enfatizó el representante de La Bancaria.

Javier Pérez, integrante de la comisión gremial interna de La Bancaria.