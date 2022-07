P U B L I C





RESERVA EN CAÍDA Las reservas internacionales del Banco Central cayeron en 4.544 millones de dólares durante julio, en medio de una feroz corrida cambiaria y un salto enorme en la importación de energía. El BCRA cerró julio con US$ 38.240 millones, cuando a fines de junio tenía 42.784 millones. Los datos reflejan la magnitud de la crisis financiera y cambiaria, que obligó al Gobierno a barajar y dar de nuevo tras el nombramiento temporal de Silvina Batakis al frente de Economía. Como la funcionaria no logró calmar a los mercados, el presidente Alberto Fernández acordó otorgar a Sergio Massaun superministerio que abarca Economía, Producción y Agricultura, además de la relación con los organismos multilaterales, para ver si puede frenar la sangría de dólares. COMERCIO VACANTE En medio de los cambios que se anunciaron en el gabinete de Alberto Fernández, Martín Pollera presentó su renuncia a la secretaría de Comercio Interior, luego de que se conociera que la ministra de Economía, Silvina Batakis. Así lo confirmaron fuentes de la Secretaría de Comercio Interior, aunque no indicaron si Pollera se sumará al equipo de trabajo que armará Batakis cuando asuma como presidenta del Banco Nación. Pollera había llegado hace tres semanas al cargo junto a Batakis para reemplazar a Guillermo Hang, quien a su vez había sido el sucesor de Roberto Feletti. Se trata del tercer cambio en menos de tres meses, ya que Hang solo estuvo en el cargo por solo 44 días. FUERA DE CONTROL Las alarmas se encendieron en todo el mundo luego de que un informe proporcionado por el Comando Espacial de Estados Unidos haya anunciado que este fin de semana caerán a la Tierra pedazos de un cohete chino que está fuera de control. En esta oportunidad la misión del cohete Long March 5B era acoplar un módulo a la Estación Espacial china Tiangongque resultó exitoso el pasado 24 de julio. Según los especialistas, la base central del artefacto, que pesa más de 20 toneladas, está descendiendo de manera "descontrolada" sobre la Tierra y aunque la atmósfera desintegrará parte de ella, los pedazos que no lo hagan impactarán sobre un área "no determinada". Por el momento no dieron precisiones exactas de donde caerá y advierten que esa información recién se podrá saber una hora después de que el cohete atraviese la Tierra. Muchos sostienen que el rango de área de impacto es entre las latitudes 41° Norte y 41° Sur por lo que hay posibilidad de que pedazos del artefacto caigan en la Argentina. PRIMERA VÍCTIMA El Ministerio de Salud de Brasil informó el viernes una muerte relacionada con la viruela del mono, la primera que se da fuera de África en el brote actual, un hombre de 41 años que padecía cáncer y tenía el sistema inmunológico debilitado. "Las comorbilidades agravaron su condición", dijo el ministerio, y agregó que el paciente fue hospitalizado en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste del país, y murió de un shock séptico luego de ser llevado a la unidad de cuidados intensivos. La primera muerte por viruela del mono en América se produjo menos de una semana después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el brote de rápida propagación como una emergencia sanitaria mundial, su nivel más alto de alerta.