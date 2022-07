AL MUNDIAL

La Selección Argentina Femenina consiguió ayer su boleto al Mundial 2023 que se disputará en Australia y Nueva Zelanda luego de quedarse con el tercer puesto de la Copa América que se está desarrollando en Colombia. El combinado nacional, dirigido por Germán Portanova, venció anoche 3-1 a Paraguay después de comenzar perdiendo. Pero, en el segundo tiempo, igualó el marcador a través de Yamila Rodríguez y en el epílogo del encuentro, un gol de Florencia Bonsegundo y otro de la propia Rodríguez sentenciaron la historia a favor de la Albiceleste. Esta noche, desde las 21.00 horas, se jugará la Final entre el local Colombia y el favorito, Brasil.

LIGA CAMPANENSE

Este sábado se disputará la octava fecha del Torneo Apertura de la Primera División A de la Liga Campanense de Fútbol. El líder del certamen es Defensores de La Esperanza (siete triunfos en siete presentaciones), que enfrentará a San Luciano desde las 12.00 horas en cancha de Las Campanas. Si vuelve a ganar y no lo hacen La Josefa (juega vs Desamparados, a las 12.00, en La Josefa) y Villanueva (a las 14.00 enfrenta a Del Pino en La Josefa), el Verdinegro se consagrará campeón. Los demás encuentros que se disputarán hoy son: Otamendi vs San Felipe (14.00 en Las Campanas), Barrio Lubo vs Leones Azules (16.00 en Las Campanas) y Albizola vs El Junior (16.00 en La Josefa).

EMPATE EN MENDOZA

Anoche, en el inicio de la 11ª fecha del Campeonato de la Liga Profesional, Godoy Cruz empató 1-1 como local frente a Vélez Sarsfield. El conjunto mendocino se puso en ventaja a los 3 minutos con gol de Pier Barrios, pero a los 15, el uruguayo Diego Godín igualó las acciones para el Fortín. Con este resultado, el Tomba comparte ahora la tercera posición con 18 unidades junto a Racing, Gimnasia (LP) y Unión (SF). Por su parte, Vélez llegó a los 9 puntos y quedó en la 23ª ubicación.

JUEGA SAN LORENZO

Esta tarde, en la continuidad de la 11ª fecha del Campeonato de la Liga Profesional, San Lorenzo visitará a Argentinos Juniors desde las 15.30 horas. El Ciclón (14º con 13 puntos) buscará sumar para arrimarse a las primeras posiciones, mientras el Bicho (2º con 20) intentará seguir prendido bien arriba. También hoy, el líder Atlético Tucumán (22) será local ante Newells (20.30 horas). La jornada se completa con Estudiantes vs Banfield (18.00) y Huracán vs Gimnasia (20.30).

PRIMERA B METRO

Hoy se disputarán siete de los ocho encuentros de la 8ª fecha del Torneo Clausura. Se medirán: Defensores Unidos vs Deportivo Armenio (13.05), el líder Colegiales vs el escolta Ituzaingo (13.10), Deportivo Merlo vs Fénix (15.30), Acassuso vs Los Andes (15.30), Argentino de Quilmes vs Comunicaciones (15.30), J.J. Urquiza vs Cañuelas (15.30) y Talleres de Remedios de Escalada vs San Miguel (20.10).

GANÓ EL SALAÍTO

En el inicio de la 2ª fecha del Torneo Clausura de la Primera D, Argentino de Rosario le ganó ayer 2-1 como visitante a Defensores de Cambaceres. Hoy jugarán: Sportivo Barracas vs Central Ballester, Juventud Unida vs Yupanqui, Muñiz vs Centro Español y Deportivo Paraguayo vs Mercedes.