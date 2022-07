» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 31/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Primera C:

Puerto Nuevo consiguió un triunfazo ante Sportivo Italiano y salió de zona de descenso









El Auriazul se impuso 1-0 con un gol de Gastón Cueto. De esa manera, logró su primer triunfo visitante de la temporada y su segundo éxito consecutivo en este Torneo Clausura. Y, sobre todo, dejó el último puesto de la Tabla General. La levantada que Puerto Nuevo había experimentado desde la llegada de Sergio Desilvestri a la conducción técnica tuvo un duro revés en Gerli, en aquella derrota ante El Porvenir. Fue, sin dudas, un momento límite para un plantel que venía remando a fuerza de empates y que, con ese traspié, volvió al fondo de la Tabla General. Sin embargo, en el barrio Don Francisco había confianza en el camino que se estaba transitando. Y el rebote que tuvo el equipo en las dos fechas siguientes fue inmejorable: el pasado domingo venció 3-1 a Leandro N. Alem para cortar una racha de 18 juegos sin victorias y, ayer, superó 1-0 a Sportivo Italiano para firmar su primer triunfo como visitante de la temporada. De esa manera, el Portuario salió de la zona de descenso después de mucho tiempo: ahora suma 18 puntos en la General, misma cantidad que San Martín de Burzaco (le ganó 3-2 a Lamadrid), pero tres más que El Porvenir (cayó 3-1 ante Berazategui). Una situación que, obviamente, no define nada, porque todavía restan 11 partidos. Sin embargo, renueva energías, brinda confianza y permite mirar con mayor optimismo el próximo compromiso, sea cual sea. De hecho, el Auriazul ha perdido un solo encuentro de los últimos nueve que disputó (el mencionado en Gerli). Y en esta racha, iniciada con la llegada de "Gato" Desilvestri, cosechó 12 de los 18 puntos que acumula en la General. Sí: en sus últimas nueve presentaciones ha sumado el doble de puntos que en las 16 anteriores. Ayer, además, no sólo cortó una racha de 13 sin victorias fuera de Campana, sino que lo hizo ante un grande como Sportivo Italiano, que cuenta con jugadores y un entrenador de mucha jerarquía y experiencia. Ante ese rival, Puerto Nuevo salió a jugar como lo había adelantado su entrenador en diálogo con LAD: "Tendremos que ser lo más inteligentes posibles para trabajar el encuentro y tratar de aprovechar nuestros momentos". Y el Portuario apostó al orden táctico y la firmeza en los duelos individuales para no ser superado. Así fue controlando las acciones, más allá de alguna zozobra aislada. Y después que lo perdonaran (Robaldo desperdició un mano a mano tras un error de Redondo), no perdonó: a los 29 minutos del ST, un cabezazo de Cueto coronó una acción que Sosa y Bellido construyeron a puro dribbling y gambeta. En estos dos jugadores y también en Hernández (los tres llegaron para el Clausura), el DT ha encontrado variantes para desequilibrar en ofensiva, mientras el equipo sigue ganando en solidez defensiva. Un mix que explica estos dos éxitos. Hoy será tiempo de disfrutar de esta foto. Mañana, nuevamente, será turno del overol, porque todavía queda camino por recorrer para alcanzar el objetivo. Claro está: las victorias generan un envión que ayuda muchísimo a transitarlo. Y en ese ritmo intentará continuar el Auriazul el próximo fin de semana, cuando reciba la visita de Central Córdoba de Rosario. EL PARTIDO Desilvestri realizó dos modificaciones en el once titular: Carnelutto suplantó al lesionado Mario Godoy, mientras Aguirre tuvo su chance desde el arranque en reemplazo de Alexander Meza. De esa manera, el DT reconfiguró el esquema respecto a la victoria con Alem y presentó un 4-2-3-1, con Redondo y Aguirre como "doble 5" y con Hernández, Ritacco y Bellido por delante de ellos dos, con la misión de acompañar a Cueto. Y Puerto Nuevo salió bien plantado, con orden táctico para disputar el balón en la mitad de cancha y tomando correctamente las marcas en el repliegue. Por eso, Italiano no encontraba conexiones para generar situaciones de riesgo y dependió de las pelotas paradas para llegar al área. De hecho, su mejor opción fue a los 9 minutos con un cabezazo de Vico que Balbuena manoteó por sobre el travesaño tras un tiro libre desde la derecha. Además, cuando tuvo la oportunidad, el Portuario se animó a jugar desde la tenencia (buen aporte de Aguirre en ese aspecto), aunque lució más cómodo en ofensiva cuando pudo lanzarse en velocidad, especialmente con Bellido y Hernández por los costados. Y así, a los 22, contó con una buena oportunidad, pero Bellido optó por buscar la definición al primer palo, cuando podía descargar atrás para la llegada franca de Ritacco. Pasada la media hora de un trámite discreto, la primera parte ganó ritmo en las transiciones. Y entre mayoría de imprecisiones surgieron también algunas situaciones de riesgo. A los 35, Ritacco demostró su capacidad para buscar espacios y apareció libre por izquierda dentro del área, para luego tocar atrás para la llegada de Bellido, cuyo remate dio en la espalda de Icazzati. A los 37, Balbuena rozó un buen tiro libre de Scatularo desde casi el vértice del área antes que la pelota pegue en el travesaño. Y a los 40, desde la medialuna del área, Bellido dispuso de una muy buena chance de pelota parada y su remate, potente y a rastrón, superó la barrera, pero encontró bien parado a Centeno, que contuvo en dos tiempos. De esa manera se fue un primer tiempo en el que Puerto Nuevo pareció sentirse más cómodo que un Sportivo Italiano que, más allá de algunos intentos de Martínez por derecha (generó la amonestación de Pulido), no encontraba la manera de desequilibrar en tres cuartos de cancha para llegar a su goleador Alejandro Noriega. En el arranque del segundo tiempo, la dinámica del juego se mantuvo, aunque Italiano pudo presionar en los minutos iniciales con un par de saques laterales que Durante mandó al área: en el primero, Vico casi sorprende de espaldas, mientras en el segundo, Sosa aprovechó un rebote y exigió a Balbuena contra el primer palo. Pero el Auriazul logró salir rápidamente de esa situación con un par de contragolpes que no se convirtieron en situaciones de gol porque le faltó precisión al momento de llegar al área rival (Centeno abortó uno de ellos con una rápida y lejana salida, cuando Bellido quedaba mano a mano). Entonces, el trámite volvió a ingresar en el terreno de las urgencias para el local, que no podía hallar la agresividad necesaria para llevar al elenco campanense contra su área. Por eso, Della Picca empezó a probar variantes en busca de respuestas y dos de los ingresados casi sacuden el marcador: a los 17, Robaldo le robó el balón a Redondo en la salida, pero definió ancho ante el achique de Balbuena; y a los 24, tras llevarse el balón de prepo, sacó un potente remate de media distancia que se fue cerca. Después de esas acciones, Puerto Nuevo se empezó a enamorar del empate y trató de bajarle el ritmo a las acciones. Sin embargo, siempre mantuvo en cancha a jugadores capaces de desequilibrar desde el dribbling y la velocidad e, incluso, sumó a Sosa. Y desde esa capacidad construyó el gol: a los 29, el correntino cambió el ritmo en la mitad de cancha y dejó dos marcas en el camino; luego, la acción fue continuada por Bellido, quien mantuvo vivo el balón a pura habilidad hasta que se hizo espacio para lanzar el centro a las entrañas del área, donde apareció solo Cueto para sentenciar a Centeno de cabeza. El gol Portuario intranquilizó todavía más el ambiente en el estadio República de Italia y el local, que venía desarrollando una floja actuación y estaba necesitado de puntos, cayó definitivamente en el pelotazo como única opción. Así, chocó una y otra vez contra una sólida tarea defensiva del elenco de nuestra ciudad y contra un Balbuena que se mostró muy seguro durante toda la tarde. De esa manera, los dirigidos por Sergio Desilvestri firmaron su primera victoria visitante de la temporada, lograron su segundo éxito consecutivo, se adueñaron de tres puntos muy valiosos y, por primera vez en mucho tiempo, salieron de la zona de descenso.

GASTÓN CUETO NO RECIBIÓ MUCHO, PERO CUMPLIÓ COMO GOLEADOR: FACTURÓ LA CHANCE QUE TUVO (FOTO: PRENSA SPORTIVO ITALIANO).



SÍNTESIS DEL PARTIDO SPORTIVO ITALIANO (0): Bruno Centeno; Pedro Durante, Nicolás Pizarro, Nahuel Icazzati, Juan Cruz Decuadro; Matías Martínez, Juan Manuel Sosa, Marcelo Scatolaro, Mauro Scatularo; Lucas Vico y Alejandro Noriega. DT: Rodolfo Della Pica. SUPLENTES: Carlos Kletnicki, Maximiliano Montenegro, Fernando Pascual, Maximiliano Méndez, Alexis Cabrera, Killian Sueldo y Valentín Robaldo. PUERTO NUEVO (1): Javier Balbuena; Maximiliano Carnelutto, Maximiliano Lara, Santiago Tallarico, Gonzalo Pulido; Eliseo Aguirre, Kevin Redondo; Rodrigo Hernández, Enzo Ritacco, Tomás Bellido; y Gastón Cueto. DT: Sergio Desilvestri. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Santiago Ojeda, Kevin Casco, Maximiliano Meza, Leonardo Sosa, Rodrigo Martínez y Maximiliano Maciel. GOLES: ST 29m Gastón Cueto (PN). CAMBIOS: ST 13m Cabrera x Scatularo (SI) y Robaldo x Vico (SI); 20m Méndez x Scatolaro (SI); 21m Sosa x Aguirre (PN); 37m Ojeda x Bellido (PN); 49m Martínez x Hernández (PN). AMONESTADOS: Martínez e Icazzati (SI); Pulido, Aguirre, Bellido y Ojeda (PN). CANCHA: Sportivo Italiano. ÁRBITRO: Mariano Seco.

EL FESTEJO DE CUETO, QUE LLEGÓ A 6 TANTOS EN LA TEMPORADA (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).



DESILVESTRI DESTACÓ "LA MADUREZ" DEL EQUIPO Luego de la gran victoria conseguida en Ciudad Evita frente a Sportivo Italiano, Sergio Desilvestri se mostró muy conforme con lo realizado por sus jugadores en el estadio República de Italia. "Sabíamos con el tipo de partido que nos íbamos a encontrar y sabíamos que teníamos que trabajarlo. Lo hicimos bien y, por suerte, creo que esta vez también tuvimos algo de fortuna cuando lo necesitamos", señaló el DT. "Me voy muy contento con el resultado, pero también por la madurez que está teniendo el plantel para manejar estos partidos que son tan complicados", agregó sobre el crecimiento de su equipo. Igualmente, "el Gato" dejó en claro que la lucha por la permanencia no permite caerse en las derrotas ni relajarse en las victorias: "Ahora, Sportivo Italiano ya quedó atrás y nosotros tenemos que seguir y ponernos a pensar ya en Central Córdoba", cerró el entrenador.

CON DESILVESTRI COMO DT, PUERTO NUEVO COSECHÓ 12 DE LOS 18 PUNTOS QUE SUMA EN LA TEMPORADA (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN). QUEDÓ 6º EN EL CLAUSURA Con su victoria de ayer ante Sportivo Italiano como visitante, Puerto Nuevo llegó a los 10 puntos en este Torneo Clausura y comparte el 6º lugar de la tabla de posiciones junto a Claypole (juega hoy ante Liniers), Excursionistas (cayó ayer 2-1 con Atlas) y Central Córdoba de Rosario (le ganó 1-0 a Laferrere). En tanto, en la Tabla General quedó en el 18º puesto con 18 unidades. Es que San Martín también ganó ayer (3-2 a Lamadrid) y tiene mejor diferencia de gol que el Portuario. En tanto, El Porvenir (perdió 3-1 con Berazategui) se mantuvo con 15 puntos y ahora quedó relegado al último lugar. Y estas victorias de Puerto Nuevo y San Martín vuelven a acercar a Victoriano Arenas a la zona baja. El conjunto de Valentín Alsina, que el viernes cayó 3-0 con Midland, acumula 23 puntos. Mientras tanto, en la parte alta de la tabla del Clausura, la principal novedad de ayer fue que Atlas volvió a arrimarse. El Marrón de General Rodríguez tiene ahora 14 puntos y quedó a uno de Argentino de Merlo y Deportivo Español. Sin embargo, La Academia del Oeste tiene hoy dos partidos menos, porque ya quedó libre y porque recién se presentará mañana por esta 7ª fecha (visita a Leandro N. Alem en el estadio de Defensores de Cambaceres). HOY JUEGAN LAS PORTUARIAS Este domingo, desde las 15.30 horas, Puerto Nuevo estará enfrentando como visitante a Claypole por la 11º fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Con este encuentro, las Auriazules estarán cerrando la primera rueda de la Fase Ascenso, una vuelta que le ha costado transitar por múltiples complicaciones que afectaron el gran rendimiento que habían tenido en la primera parte de la temporada.

