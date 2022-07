» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 31/jul/2022 de La Auténtica Defensa. Campana está en el top 5 de distritos bonaerenses con sueldos más altos







Así lo revelan datos del Ministerio de Producción de la Nación, que contemplan el empleo asalariado registrado y del sector formal. El ingreso promedio bruto supera los $180.000. El Ministerio de Producción de Nación reveló que Campana integra el top 5 de distritos bonaerenses con sueldos más altos. Según la estadística de esta cartera, en nuestra ciudad, un trabajador asalariado registrado y del sector formal gana en promedio $180.866, la tercera cifra más alta entre los partidos de la provincia de Buenos Aires. Zárate, cuyo casco céntrico está a menos de 10 kilómetros y comparte el mismo tejido productivo y de servicios, aparece en cuarto lugar de este ranking, con la mediana del salario bruto siendo de $179.857. El corredor norte bonaerense tiene más representantes en los primeros lugares. Vicente López lidera la tabla: $224.745. En tanto, su vecino San Isidro registra salarios promedios brutos de $215.003. Después de Campana y Zárate, en quinto lugar aparece Tigre, con $173.444. Y aparecen más abajo Pilar (8º), Baradero (9º) y Escobar (10º). Algunas aclaraciones. En primer lugar, los datos corresponden al domicilio de residencia del trabajador, no al lugar donde trabaja. Por ejemplo, una persona residente en Campana pero que trabaja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus ingresos fueron computados en nuestra ciudad. En segundo lugar, solo se contempló el empleo asalariado registrado y del sector formal, por lo que quedaron fuera del espectro los trabajadores en negro. Y en tercer lugar, los datos corresponden al salario bruto, no neto. Si bien es cierto que en Campana ha crecido en las últimas décadas la proporción de personas que trabajan en otros distritos (nativos que viajan o personas del AMBA que se instalaron en nuestro partido, sobre todo en el corredor de la Ruta 4), y que tienen peso en el estudio porque sus salarios se computan en la estadística de la ciudad, es evidente que el poderío industrial del distrito y la región tiene su correlato en los sueldos de los y las vecinas en el mercado formal. En Campana, operan empresas que tienen convenios salariales muy fuertes. Es el caso de Axion con los trabajadores petroleros, Tenaris con los metalúrgica, Honda con los mecánicos y las plantas químicas y petroquímicas. También son relevantes las actividades de logísticas (camioneros), portuarias y un parque pyme muy desarrollado. Además, la ciudad es asiento de importantes instituciones estatales: un municipio con casi 2.000 empleados, la tercera aduana de importancia en el país después de la de CABA y Rosario y múltiples juzgados y fiscalías, tanto bonaerenses como federales.

